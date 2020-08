Zabudnutá lahôdka bola v Prešporku žiadanejšia než bratislavské rožky

Správy, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

28. aug 2020 o 12:01 The Slovak Spectator

1. Cudzincov sa na Slovensku stále bojíme, ukazuje prieskum: Slovaks have not fully embraced diversity yet

2. Zomrel slovenský držiteľ cien Emmy. Prečítajte si jeho príbeh: Slovak Emmy laureate who dedicated his life to work “behind the scenes” passed away

3. Slovensko potrebovalo novú vládu, aby sa začalo správať ako zodpovedný partner. Analytici vítajú vyhostenie ruských diplomatov: Expulsion of Russian diplomats signals return of Slovakia to EU-NATO trajectory

4. Výstavba Mosta SNP na dobových fotografiách či otvorenie novej ferraty na Skalke pri Kremnici. Pozrite si, čo je nové v kultúre a cestovaní: Origins of SNP Bridge, Muppets Tonight, and forgotten biscuits

5. O živote Rómov na Slovensku hovoril aj pred OSN. Mladý študent v podcaste opísal, ako znášal diskrimináciu: ‘I pretended I wasn’t Roma to avoid being pointed out’

6. Snívate o štúdiu v Amerike? Štipendium cez Fulbrightovu komisiu mení ľuďom život: Fulbright Program remains with people long after they return home

7. Kam s deťmi než sa začne škola? Skúste Roháčske plesá v Západných Tatrách: Four glacier lakes and one waterfall. Discover popular route in western Tatras

8. Unikátna kvapľová výzdoba, aj adrenalín. V slovenských jaskyniach je stále čo objavovať: Exploring Slovakia’s caverns and caves

9. Mestá a obce sa pripravujú na zber odpadu po novom: Municipalities get ready for new waste collections as postponements are binned

10. Zabudnutá lahôdka bola v starom Prešporku žiadanejšia než bratislavské rožky: Baker of legendary rolls tries a forgotten Bratislava delicacy

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.