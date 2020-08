Nového šéfa prokuratúry zvolia zrejme v novembri. Koalícia vetu Čaputovej vyhovie

Nástupca Jaromíra Čižnára by mohol byť známy v novembri.

30. aug 2020 o 21:09 Peter Kováč

BRATISLAVA. Spor o to, či by sa novým generálnym prokurátorom mohol stať aj právnik, ktorý nikdy ako prokurátora nerobil, už prezidentka Zuzana Čaputová nevíri.

Schválený zákon parlamentu vrátila, no práve tento bod nenamietala, hoci pôvodne bola proti, podobne ako viacerí odborníci. Uznala totiž, že ide o ideový spor, no nešlo by o protiústavný postup.

Čaputová však do konečnej podoby nového zákona vstúpila pomerne významne. Všetkým jej pripomienkam, pre ktoré novelu vetovala, sa koaliční poslanci chystajú vyhovieť. O vrátenom zákone budú hlasovať v stredu.

S novelou, ktorú rieši koalícia prakticky od svojho vzniku, sú aj tak spokojní.