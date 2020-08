Prezidentka: Stále je nádej, že páchatelia zavlečenia sa postavia pred súd (reakcie)

V pondelok uplynie 25. rokov od únosu Michala Kováča ml.

BRATISLAVA. V pondelok uplynie 25. rokov od únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml. do Rakúska.

Prečítajte si reakcie politikov.

Zuzana Čaputová, prezidentka

„Násilné zavlečenie občana nášho štátu do zahraničia som vždy považovala za bezprecedentné zneužitie štátnej moci a rovnako aj fakt, že tieto skutky boli amnestované.

Práve preto som pred troma rokmi spolupracovala na ich zrušení a do Národnej rady sme vtedy odniesli petíciu s takmer 80-tisíc podpismi občanov, ktorí žiadali ich zrušenie,“ povedala prezidentka.

Ako ďalej uviedla, je pozitívne, že žiadne konanie, ani v ďalších amnestovaných prípadoch, nebolo doteraz zastavené a stále existuje nádej, že páchatelia tohto činu sa napokon postavia pred súd.

Peter Kresák, právnik a exposlanec

Ústavný právnik a exposlanec Peter Kresák, ktorý bol jedným z kľúčových ľudí pri príprave zrušenia Mečiarových amnestií, je smutný z vývoja situácie okolo kauzy únosu.

„Advokáti využívajú právne prostriedky, ktoré majú k dispozícii. Nie som však presvedčený o tom, že bolo správne obrátiť sa na súd do Luxemburgu v tejto veci, lebo legislatíva EÚ sa týmto vôbec nezaoberá. Beriem to ako určitú obštrukciu. Mrzí ma, že to súd schválil. Nezostáva nič iné, iba čakať,“ zhodnotil.

Podľa právnika za roky, ktoré uplynuli od skutku, spravodlivosť prestáva byť účinná. „Platí to rímske, že neskorá spravodlivosť vlastne nie je spravodlivosť. To sú veci, ktoré politika nemôže ovplyvniť. Urobili sme, čo sa dalo. Otvorili sme cestu na to, aby sa spravodlivosť vykonala. Ona sa, žiaľ, vykonáva niektorými sudcami tak, ako sa vykonáva a takýto výsledok máme na stole,“ dodal Kresák.

Juraj Šeliga, podpredseda parlamentu

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) považuje nepotrestanie vinníkov únosu za jedno z najväčších zlyhaní a jeden z najväčších dlhov nielen voči Michalovi Kováčovi ml., ale aj celej spoločnosti.

„To, že bola s vysokou pravdepodobnosťou zneužitá SIS bývalým premiérom, riaditeľom tajnej služby a následné nahrávky ktoré vyšli najavo, to všetko ukazuje, že štát sa správal ako vláda mafie. Verím, že po tom, ako sa spis vráti zo súdu z Luxemburgu, čo je nepochopiteľné, že tam bol poslaný, tak sa pohneme ďalej a raz to bude celé vyšetrené,“ uviedol Šeliga.

Podľa neho je plynúcimi rokmi šanca na dotiahnutie prípadu čoraz menšia, ale nemalo by sa rezignovať. Aj preto je presvedčený, že Mečiarove amnestie bolo potrebné zrušiť.

Ondrej Dostál, (SaS)

Poslanec Ondrej Dostál (klub SaS) konštatoval, že politici urobili, čo bolo potrebné.

„Teraz je na orgánoch činných v trestnom konaní a súdoch, aby rozhodli. Je asi ťažké rozhodovať po takej dlhej dobe, ale dôkazná situácia je podľa mňa taká, že súdy by v tejto veci rozhodnúť mohli,“ mieni Dostál.

Peter Pčolinský, šéf klubu Sme rodina

Šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský sa vyjadril, že by bolo dobré, ak by páchatelia únosu boli vyšetrení, obvinení a odsúdení.

„Ostáva len konštatovať, že justícia je prikrátka. Politici svoju robotu po dlhých rokoch urobili a zrušili amnestie. Ako politik môžem dúfať, že sa to došetrí a dotiahne na súde,“ uzavrel Pčolinský.

Anna Andrejuvová

Poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO) povedala, že spravodlivosť by sa mala určite vyvodiť.

„Verím, že celý klub OĽaNO chce, aby sa zjednala náprava,“ doplnila.