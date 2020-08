SNP je silným odkazom spolupráce aj vzor pre mladých, zhodujú sa politici

Slovenské národné povstanie je výrazným míľnikom v dejinách Slovenska.

29. aug 2020 o 10:45 TASR

BRATISLAVA. Slovenské národné povstanie (SNP) je výrazným míľnikom v dejinách Slovenska. Je odkazom dôležitosti spolupráce napriek rozdielom, symbolom boja za slobodu a je potrebné si ho pripomínať aj v súčasnosti, aby ani mladí ľudia nezabúdali na minulosť a aby sme sa vyvarovali hrôzam vojny v budúcnosti. V súvislosti so 76. výročím SNP to uviedli politické strany a hnutia.

SNP proti nacistickému zlu

"Slovensko povstalo voči nacistickému zlu a my na tieto odvážne činy našich predkov, hodné nasledovania, nesmieme zabudnúť. Je našou morálnou povinnosťou pamätať, keď trpeli nevinní," uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že aj mladých ľudí treba viesť k poznaniu pravdy a neprekrúcať históriu. Šéf brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR Juraj Krúpa (OĽANO) pripomenul, že vďaka SNP už slovenský národ nemohol byť viac obviňovaný z kolaborácie s nacistickým Nemeckom. Dodal, že ozbrojené vystúpenie voči okupácii je pomerne nezvyčajným javom v histórii Slovenska. "Povstanie umožnilo Slovákom, aby si zachovali svoju štátnosť, aj keď vo veľmi obmedzenej miere," uviedol.

"Pre mňa je najdôležitejší odkaz povstania ochota trpieť, či dokonca umrieť za slobodu. To v našej histórii nebol častý jav a o to je vzácnejší. Len škoda, že v krátkom čase jednu totalitu vystriedala iná a túžba po slobode v rôznych jej podobách sa u mnohých účastníkov nikdy nenaplnila," uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).

Zdôraznil potrebu pripomínať si ho aj preto, že sloboda a demokracia nie sú automatické ani garantované. Poukázal pritom na niektoré susedné krajiny. "Nebuďme naivní, aj na Slovensku máme tisícky takých, ktorí si myslia, že všakovakí vodcovia a revolucionári, ktorí zatočia s aktuálnym politickým systémom, by boli dobrou správou pre Slovensko. O to dôležitejšie je pripomínať si, prečo ľudia pred 76 rokmi na Slovensku umierali," podotkol. Aj prostredníctvom odkazu SNP by si mali mladí ľudia podľa neho uvedomiť, že vojna nie je nič abstraktné.

Za jeden z najsilnejších okamihov v dejinách Slovenska považuje SNP aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. "V povstaní sa nebojovalo proti národnosti, ale za spravodlivosť a ľudskosť. V povstaní bok po boku stáli Česi a Slováci spolu s Poliakmi, Rumunmi, Francúzmi, Rusínmi a ďalšími národmi a národnosťami. Na druhej strane barikády stála pod všetkým nánosom primitívna barbarská ideológia postavená na dehumanizácii a utrpení," skonštatovala s tým, že na výročie SNP môžeme byť hrdí.

"Slovenský národ si jasne uvedomil, na ktorej strane má stáť, teda či má podporovať ľudácky režim v spojitosti s nacizmom alebo sa prikloniť a jednoznačne podporiť demokratickú budúcnosť krajiny," uviedlo hnutie Sme rodina. Zdôraznilo, že udalosti si pripomíname aj preto, aby sa podobné problémy neopakovali v budúcnosti. "Sloboda ako taká nie je bez obetí a nepadá nám z neba. Treba za ňu vždy nejakou formou bojovať," dodalo hnutie.

SNP ako jasný morálny odkaz

SNP je jasný morálny imperatív pre výchovu mladých generácií, zaradilo nás k demokratickým krajinám, ktoré prispeli k porážke fašizmu. Vyhlásil to podpredseda NR SR a líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini.

Upozornil na prekrúcanie dejín na sociálnych sieťach a inklinovanie mladých k podobnej ideológii. Mimoparlamentná opozicía rovnako vníma SNP ako silný odkaz súčasnej generácii a výrazný medzník v dejinách Slovenska. Hovorí o potrebe bojovať za slobodu a upozorňuje na nenávistnú politiku.

SNP podľa Pellegriniho ponúka silné príbehy Slovákov, ktorí sa nesklonili pred fašizmom a podporovali národnooslobodzovací zápas. "Svojimi osobnými príbehmi a hrdinstvom sú príkladom pre mladú generáciu, ako sa správať vo svete plnom poloprávd a dezinterpretácií o udalostiach SNP a druhej svetovej vojny," uviedol s tým, že v súčasnosti vidieť renesanciu pohrobkov fašistickej ideológie a prekrúcanie dejín na sociálnych sieťach. "Prebieha zápas o vedomie najmladších generácií, ktoré majú tendenciu podporovať zoskupenia, ktoré sa hlásia k fašizmu. Dejinný odkaz našich dedov a otcov je im dôležité pripomínať, aby nezabúdali, že ich život sa plnohodnotne môže rozvíjať iba v slobodnej a demokratickej spoločnosti postavenej na tolerancii a vzájomnom rešpekte," podčiarkol.

"Pripomíname si, ako sa občania malej krajiny otvorene postavili hrozivej nacistickej vojnovej mašinérii, odmietli sedieť a čakať na záchranu a vzali osud svojej krajiny do vlastných rúk," uviedla predsedníčka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Irena Bihariová. Hrdinovia vtedajšej generácie sa podľa nej stali inšpiráciou pre tie nasledujúce. "Je zodpovednosťou každej ďalšej generácie vrátane tej našej konať po ich vzore. Zmena Slovenska na modernú a prosperujúcu krajinu je prácou pre každého a každú z nás," hovorí.

Mimoparlamentné hnutie KDH zdôraznilo, že sloboda nie je samozrejmosť. "Aj dnes vidíme, že veľa ľudí vo svete musí bojovať za svoju slobodu - napríklad aktuálne aj v Bielorusku. Preto je potrebné si pripomínať dni ako SNP a 17. november," poznamenalo s tým, že výročie SNP pripomína ľudí, ktorí sa nebáli v boji proti fašizmu položiť svoj život. "Česť ich pamiatke!"

"To, proti čomu sa postavili naši predkovia v roku 1944, sa vracia. Preto je dôležité si pripomínať, koľko utrpenia a škôd priniesla nacistická ideológia postavená na nenávisti voči menšinám," podotkol predseda strany Spolu Juraj Hipš s tým, že i v súčasnosti sedia v NR SR neonacisti. Potrebné je podľa neho zamerať sa a upozorňovať na paralely nástupu nacizmu v minulosti so súčasnosťou, keď sa rozmáha nenávistná politika.

"SNP je svedectvom, že podstatná časť nášho národa si zachovala triezvy pohľad. Žiaľ, dnes stojíme na pomyselnej hranici, keď sa deformujú hodnoty ľudskosti a sme svedkami návratu k extrémistickým ideológiám," skonštatovala mimoparlamentná SNS, ktorá upozorňuje na fašistický a liberálny extrémizmus. V súvislosti s SNP pripomenula, že mnohí vtedy riskovali svoje životy a patrí im úcta.