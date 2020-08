Dobré ráno: Prezidentka zvíťazila v bitke o voľbu generálneho prokurátora

Generálneho prokurátora zvolia najskôr v októbri.

30. aug 2020 o 23:00 Peter Kováč, Zuzana Kovačič Hanzelová

https://www.podbean.com/media/player/mqfj7-e96c89?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=107

Prezidentka pred mesiacom vetovala jeden z kľúčových zákonov vlády Igora Matoviča. Vyzerá, že s koalíciou sa nakoniec dohodla.

Má to byť jeden z najdôležitejších krokov tejto vlády – zvoliť nového generálneho prokurátora, ktorý by nahradil Jaromíra Čižnára, a napravil reputáciu inštitúcie po Dobroslavovi Trnkovi. Lenže koalícii prezidentka Čaputová zákon vrátila s pripomienkami a voľbu tak oddialila. Koalícia totiž do zákona dala napríklad aj vágnu možnosť parlamentu odvolať generálneho prokurátora. Koalícia, zdá sa, nakoniec prezidentke ustúpila.

Článok pokračuje pod video reklamou

Viac už s redaktorom domáceho spravodajstva Petrom Kováčom.

Zdroj zvukov: TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Bývalý šéf mestskej polície a exšéf vyšetrovacieho tímu Gorila Marek Gajdoš smeruje do parlamentu. Nastupuje ako nový poslanecký asistent poslanca za OĽANO Lukáša Kyselicu. Gajdoš musel odísť z funkcie náčelníka mestskej polície po tom, čo nafúkal za volantom. Kyselica sa zas vrátil do parlamentu z postup štátneho tajomníka ministerstva vnútra, pretože bol v kampani súbežne aj agentom tajnej vojenskej služby.

Koalícia predloží na septembrovú schôdzu novelu zákona, ktorá bude odoberať tituly. Vzťahovať sa má na záverečné práce odovzdané po januári 2021. Platiť tak nebude pre plagiátorov Andreja Danka, Borisa Kollára, ani premiéra Matoviča. Odoberať tituly bude môcť rektor univerzity, ktorá titul vydala.

Únia uvalí sankcie na 20 Bielorusov. Prezident Alexander Lukašenko na zozname nie je. Nezaradili ho tam zatiaľ z taktických dôvodov, časom sa tam zrejme dostane aj on. Medzi 20timi menami sú predstavitelia z Bieloruska podozriví z volebného podvodu a tvrdému zásahu proti demonštrantom v krajine.

Odporúčanie

Ak ste podobne ako ja nikdy nechceli žiť na vidieku, či na farme, ale tento život vás zároveň fascinuje, na Instagrame som nedávno objavila krásny profil balleriny s najprestížnejšej školy tanca Julliard, ktorá má na farme v Utahu 5 detí, šieste na ceste, a jej život na farme je fascinujúco krásny. Profil sa volá ballerina farm a je to môj zaujímavý tip na záver.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.