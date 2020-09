Tresty za týranie zvierat by sa mali sprísniť, v stave núdze by mohli pomáhať aj študenti

Vláda navrhla aj novú skutkovu podstatu trestného činu organizovania zápasov zvierat.

2. sep 2020 o 13:20 (aktualizované 2. sep 2020 o 13:56) TASR

BRATISLAVA. Týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera by sa mohli trestať prísnejšie. Novelou trestného zákona by sa mohla sprísniť trestná sadzba z dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky.

Tieto skutky by po novom mohli byť zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Navrhuje sa aj nová skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat.

Trestná sadzba za zabitie zvieraťa sa zvýši

Vláda na svojom stredajšom rokovaní vyjadrila súhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR.

Po novom by mali tieto trestné činy spadať do kompetencie vyšetrovateľov policajného zboru, ktorí budú podľa návrhu špecialistami na túto problematiku.

Skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat má byť rozsiahla. Vymenúvať má protiprávne konania, ako sú štvanie zvieraťa proti zvieraťu, cvičenie zvieraťa na inom zvierati, ale aj chov, držanie, obchodovanie alebo iné nakladanie so zvieratami s cieľom organizovania zápasov zvierat, pričom je trestná aj účasť na takomto zápase. Príde aj k zvýšeniu trestnej sadzby za zabitie zvieraťa.

Zavedenie novej skutkovej podstaty si vyžiadala aplikačná prax a nemožnosť postihnúť páchateľov, ktorí zápasy medzi zvieratami organizovali. Z finančného hľadiska sa tak organizovanie stalo výhodným biznisom, uvádza sa v materiáli.

Počet odberových miest by sa mal zvyšovať

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve by umožnila posilniť kapacity zdravotníkov aj v prípade, že by sa Slovensko dostalo do závažnejších fáz pandémie nového koronavírusu.

Návrh z dielne Ministerstva zdravotníctva SR v stredu odobril vládny kabinet na svojom zasadnutí. Vláda SR ho navrhla Národnej rade SR prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

"Tento zákon je odpoveďou na to, že chceme zvyšovať aj odberové miesta. Keďže chceme, aby zdravotnícki pracovníci v prvom rade zabezpečovali zdravotnú starostlivosť v nemocniciach, tak budeme potrebovať aj pomoc medikov, eventuálne aj študentov ošetrovateľstva, ktorí by nám mohli pomôcť na odberových miestach, no musí to byť v súlade so zákonom," komentoval šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Táto úprava má byť využitá výlučne počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Má ísť primárne o odber biologického materiálu na zistenie respiračného vírusového ochorenia a pokiaľ ide o študentov v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a študentov zapísaných na riadne denné štúdium v študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo aj o poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, ktorú majú mať zvládnutú vzhľadom na absolvovanú teoretickú a praktickú časť vzdelávacieho procesu.

Krajčí zdôraznil, že zdravotné výkony budú môcť študenti zabezpečovať iba pod dohľadom odborne spôsobilého zdravotníckeho pracovníka.

Predkladaným materiálom sa sleduje zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v špecifických prípadoch, keď je dopyt po zdravotníckych pracovníkoch najväčší.