Grendel sa obáva blokovania zákona o prokuratúre, s výhradami prezidentky nesúhlasí

Výčitky prezidentky nie sú pre zákon podstatné.

2. sep 2020 o 15:48 TASR

BRATISLAVA. Po vyrovnaní sa s pripomienkami prezidentky SR Zuzany Čaputovej k novele zákona o prokuratúre už nič nebráni vyhláseniu voľby generálneho prokurátora. Blokovať by ju mohlo jej obrátenie sa na Ústavný súd SR.

V pléne Národnej rady (NR) SR to skonštatoval podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO). Dodal, že s jej výhradami sa nestotožňuje.

Ondrej Dostál (SaS) to nevidí rovnako. Hovorí, že aj keby Ústavný súd pozastavil účinnosť novely v bodoch, ktoré prezidentka namietala, nebránilo by to vyhláseniu voľby.

Grendel ocenil, že hlava štátu napokon nenamietala otvorenie prokuratúry a možnosť kandidovať na post šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR aj neprokurátorom.

"To, čo vytýka pani prezidentka tomuto zákonu, vôbec nie je podstatné, podstatné je, čo mu nevytýka. Jej veto je najlepším vysvedčením tejto vlády v otázke dvoch kľúčových hlasovaní, ktoré nás čakajú v NR SR. A to je verejná voľba generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora," uviedol.

Po vyrovnaní sa s pripomienkami prezidentky podľa jeho slov už nič nebude brániť šéfovi parlamentu vyhlásiť voľbu. Podotkol, že by malo ísť o prvú transparentnú voľbu šéfa prokuratúry. Dodal, že sa s pripomienkami prezidentky nestotožňuje.

Negatívne vníma riziko zablokovania novely a oddialenia otvorenej a verejnej voľby generálneho prokurátora. "Slovensku to za toto riziko nestojí," poznamenal.

Dostál: Podanie na Ústavný súd voľbu neohrozí

Dostál nemá obavu, že by nevyhovenie niektorej z námietok prezidentky mohlo spôsobiť zablokovanie voľby na Ústavnom súde.

"Žiadna z pripomienok pani prezidentky sa netýka voľby generálneho prokurátora a vymenovania generálneho prokurátora," uviedol.

Ak by hlava štátu rozhodla dať na Ústavný súd podnet v bodoch, ktoré namietala, nič by podľa neho voľbe nebránilo. A to aj v prípade, že by Ústavný súd podnet prijal na ďalšie konanie či pozastavil všetkých päť namietaných bodov.

Vážny nerozumie ústupkom

Poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) Grendel nepresvedčil svojimi argumentmi. "Nerobte ústupky. Ak ste si istý, nesúhlaste s vetom prezidentky," poznamenal v súvislosti s pripomienkami prezidentky.

Namieta tiež Grendelove slová, že po schválení novely by malo ísť o prvú transparentnú voľbu generálneho prokurátora. "Predtým nikto nenamietal voči transparentnosti," pripomenul predchádzajúce voľby.