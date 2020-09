Hygienici navrhujú obmedziť nočný život v červených a oranžových okresoch

Obmedzenia by mohli platiť už tento víkend.

4. sep 2020 o 17:31 Ján Krempaský

Bary budú po novom otvorené len do 23:00. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Možno už tento víkend budú v okresoch, ktoré sú najviac postihnuté ochorením Covid-19, otvorené bary a nočné kluby len do jedenástej večer a alkohol by v nich mali podávať len do desiatej. Tak plánuje proti nákaze bojovať pandemická komisia.

Ľudia pod vplyvom alkoholu sú pri šírení koronavírusu podľa skoršieho vyjadrenia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího z OĽaNO jednou z najrizikovejších skupín.

Novým koronavírusom je najviac postihnuté bratislavské Staré mesto a okres Michalovce, na epidemiologickom semafore majú červenú farbu. Zákaz nočného života má platiť aj v "oranžových" okresoch - sú najmä v Bratislavskom a Trenčianskom kraji, na Orave, Spiši a Gemeri.

Vo štvrtok pribudlo 137 nakazených ľudí, čo je to najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Najviac, 42, ich bolo opäť v Bratislave.

V nemocniciach leží s ochorením 70 ľudí s podozrením na nákazu ďalších 22. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je deväť ľudí, na umelých pľúcnych ventiláciách šesť. S Covidom-19 zatiaľ zomrelo 37 ľudí. Vo štvrtok nepribudlo žiadne úmrtie.

Mikas: Obmedzenia možno už cez víkend