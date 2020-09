Správy, ktoré zaujali cudzincov.

4. sep 2020 o 14:18 The Slovak Spectator

1. Sťažujte sa nám, nie na Facebooku, hovorí šéf cudzineckej polície: Some who have led unofficial waiting lists in the past are not allowed into Slovakia anymore

2. Keď chceme, aby ľudia chodili do práce na bicykloch, musíme mať pre nich poriadne cyklochodníky: Cycling in Slovakia: A free-time activity rather than means of transport

3. V Piešťanoch sa nenamáhate, v Piešťanoch relaxujete: Piešťany and spa: Take it easy

4. Vodopády, skaly a drevené mostíky. Juráňovu dolinu si obľúbia aj rodiny s deťmi: Tip for a trip: A circular walk in the Juráňova valley

5. Súd v Štrasburgu rozhodol v prospech zbitých Rómov v osade v Moldave nad Bodvou. Toto rozhodnutie však má horkú príchuť: Bittersweet victory for Roma in Strasbourg court

6. Dlhoočakávaný rozsudok šokoval nielen na Slovensku: Kuciak murder verdict: Kočner and Zsuzsová not guilty

7. Električka vás poučí o revolúcií; Lomnický štít je o meter nižší, než sme predpokladali. Najnovšie správy z kultúry a cestovania: Slovak theatre in Poland, N89 tram, and cigarettes

8. Čo by ste si nemali nechať ujsť v septembri? Toto sú najlepšie akcie od Bratislavy po Svidník: Top 10 events in Slovakia: September edition

9. Pandémia COVID-19 prinútila amerických investorov prehodnotiť svoje plánované investície, niektorí prepúšťali: Pandemic has changed plans of American investors

10. Noc vo Vajnoroch: Pochybné poradovníky a neustále obťažovanie: She arrived first, was offered 65th on an unofficial list

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.