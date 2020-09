Psychologička: Žiak môže dostať nálepku nakazený, triedu na to možno pripraviť

Odborníci pracujú v triede pri téme šikanovania najmä s mlčiacou väčšinou, hovorí psychologička.

4. sep 2020 o 20:19 Daniela Hajčáková

Článok pokračuje pod video reklamou

Psychologička Mária Anyalaiová v rozhovore vysvetľuje, prečo môže v triede niekto ubližovať žiakovi, ktorý prekonal koronavírus, aj to, že takéto zaobchádzanie môže vyústiť do traumy. Triedu však možno na situáciu, že sa v nej objaví pozitívne testovaný žiak, pripraviť.

Môžu sa deti v škole vyvršovať na spolužiakovi, ktorý prekonal infekciu koronavírusu?

Prvotné reakcie u detí budú zrejme obavy a budú sa chcieť uistiť, že spolužiak, ktorý sa vrátil do školy je zdravý.

Súvisiaci článok Hygienici riešia, prečo išlo dieťa do škôlky, keď mu o pár hodín vyšiel test pozitívne Čítajte

Za určitých okolností sa môže stať, že spolužiaci budú poukazovať na to, že ochorenie prekonal, a stane sa to pre nich dôvodom, aby ho vyčleňovali z kolektívu. Rovnako, ako keď riešia, že má niekto ryšavé vlasy, je obézny, nosí okuliare.

Veľa však závisí od učiteľky, aký príbeh vyrozpráva deťom a zdôvodní im, prečo ich spolužiak v škole chýba.

Mala by teda učiteľka žiakom povedať, že žiak chýba, lebo u neho zistili koronavírus?

Treba zvážiť, čo vlastne môžeme povedať z hľadiska ochrany osobných údajov. Ale v určitých situáciách sa to žiaci môžu dozvedieť aj v inom prostredí ako v škole.

Nepovedala by som to takto priamo. Povedala by som im, že je v karanténe, lebo mohol byť v kontakte s niekým, kto to ochorenie má, nevieme presne, či a aké má príznaky, a aby chránil ostatných, je doma a lieči sa. Je možné, že rodičia chorého dieťaťa si nebudú želať, aby bola táto informácia zverejnená, preto treba byť opatrný.