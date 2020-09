Najdôležitejšie správy dňa: Navaľnyj sa prebral z kómy, viacerí politici sú v karanténe

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

7. sep 2020 o 18:30 Martin Vonšák, TASR

Alexeja Navaľného prebrali z lekársky vyvolanej kómy, jeho stav sa zlepšil

V karanténe sú členovia vlády aj Kotleba. Ten sa tak vyhol súdu

Predstaviteľku bieloruskej opozície uniesli maskovaní muži

Futbalový Slovan má nového trénera, je ním Darko Milanič

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Článok pokračuje pod video reklamou

Ruský opozičný líder sa prebral z kómy

Súvisiaci článok Navaľného stav sa zlepšil, prebudil sa z umelého spánku Čítajte

Ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného prebrali z lekársky vyvolanej kómy, do ktorej ho uviedli po tom, ako mu prišlo 20. augusta zle počas letu z Tomska do Moskvy.

Dobrou správou je, že stav 44-ročného kritika ruského prezidenta Vladimira Putina sa zlepšil, dokonca reaguje na reč. Lekári z berlínskej nemocnice Charité však nevylučujú dlhodobé následky vážnej otravy. Tú potvrdili práve nemeckí lekári, testy vykonané na vzorkách od Navaľného dokázali otravu nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok.

Pritom nemocnica v sibírskom Omsku otravu vylúčila, Rusko zase tvrdí, že žiadne dôkazy o otrave nedostalo.

V karanténe sú členovia vlády aj Kotleba. Ten sa tak vyhol súdu

Koronavírus poslal do karantény aj dvoch členov vlády. Najprv v nedeľu šiel do preventívnej karantény minister zdravotníctva Marek Krajčí po tom, ako bol vo štvrtok v kontakte s pozitívne testovaným na Covid-19. Krajčí podstúpi testy v utorok, rovnako ako aj hlavný hygienik Ján Mikas a ďalší členovia konzília epidemiológov.

Podobný osud stihol aj ministra práce Milana Krajniaka, ktorý odišiel do preventívnej samoizolácie. Podľa informácií Hospodárskych novín sa príznaky objavili u jedného zo zamestnancov ministerstva. Krajniak by mal testy podstúpiť v priebehu tohto týždňa.

Medzi politikmi, ktorí sa ocitli v karanténe je aj šéf extrémistickej ĽSNS , Marian Kotleba. Dôvodom je jeho pobyt v Čiernej Hore, odkiaľ sa vrátil. Čierna Hora totiž patrí medzi rizikové krajiny. Kotleba sa mal v utorok postaviť pred Špecializovaný trestný súd v kauze šekov na 1488 eur, tento termín sa zrušil. Ďalšie pojednávanie je stanovené na 21. september.

Na Slovensku pribudlo 22 nových prípadov nákazy koronavírusom, pričom laboratóriá v nedeľu otestovali len 922 vzoriek.

Predstaviteľku bieloruskej opozície uniesli maskovaní muži

Súvisiaci článok Lukašenko rozkladá odpor. Opozičnú líderku uniesli Čítajte

Tri nešťastné dievčiny. Takto označil bieloruský prezident Alexander Lukašenko Maryju Kalesnikavovú, Sviatlanu Cichanovskú a Veronika Cepkalovú v jednom zo svojich predvolebných prejavov.

Prvá ako manažérka kampane zatknutého politika Viktora Babarika, druhá ako manželka Sergeja Cichanovského, ktorému zabránili úrady kandidovať a tretia ako manželka ďalšieho politika, ktorý musel ujsť do exilu. Všetky sa postavili do volebného boja a stali sa aj tvárami masívnych protestov, ktoré poznačili povolebné dianie v krajine.

Po mesiaci je však režim čoraz úspešnejší v eliminácii opozície. Cichanovská tesne po voľbách po nátlaku ušla do Litvy. Cepkalová ušla do Ruska. Poslednú z nich – Kalesnikavovú dnes po protestoch skupina maskovaných mužov posadila do dodávky a odviezli ju mimo Minska.

"Kráčala som po ulici, keď som začula zvuk telefónu padajúceho na zem a dupanie. Otočila som sa a zbadala ľudí v civile a v maskách, ako tlačia Maryju do mikrobusu," povedala svedkyňa zadržania.

Okrem Kalesnikavovej nie je známy pobyt ani ďalších ľudí z opozičného koordinačného opozičného tímu. "Režim (bieloruského prezidenta Lukašenka) ukazuje, že koná jedine prostredníctvom zastrašovania. Únos Maryje Kalesnikavovej, Antona Rodnenkova a Ivana Kravcova je pokusom narušiť aktivity Koordinačnej rady," citovalo Cichanovskej vyjadrenie na sociálnej sieti Telegram jej tlačové oddelenie.

Veranika Cepkalová (vľavo), Sviatlana Cichanovská (v strede) a Maryja Kolesnikavová. Prezident Alexander Lukašenko je známy tým, že je proti výraznejšiemu angažovaniu sa žien v politike. Vyhlásil, že prezidentka-žena by sa "mohla, chúďa zrútiť" pod ťarchou problémov. (zdroj: TASR/AP)

Slovan má nového trénera, je ním Darko Milanič

Súvisiaci článok Futbalový Slovan oznámil meno nového trénera, angažoval cudzinca Čítajte

Novým trénerom slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava sa stal Darko Milanič. Päťdesiatdvaročný Slovinec podpísal s klubom zmluvu na rok s opciou na ďalšie dva. Vo funkcii nahradil Jána Kozáka mladšieho, ktorého odvolali v piatok. Asistovať mu bude Novica Nikčevič, ktorý s ním spolupracoval už v minulosti.

"Darko Milanič je najúspešnejším slovinským trénerom aktuálnej éry. Dvakrát dlhodobo pôsobil v Maribore, čiže v kontexte európskeho futbalu v klube podobnej veľkosti ako my. Popri šiestich tituloch dokázal trikrát postúpiť do skupinových fáz európskych pohárov," uviedol generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.

Milanič na trénerskej stoličke vystrieda Jána Kozáka ml. Jeho koniec na tejto pozícii bol pomerne prekvapením, pretože za posledný rok doviedol futbalový Slovan Bratislava na pozície, ktoré už dlhé roky fanúšikovia nepoznali. Slovanisti pod jeho vedením postúpil minulú sezónu do skupinovej fázy Európskej ligy a neskôr získali slovenský titul i pohár.

Kmotrík ml. výmenu Kozáka zdôvodnil neuspokojivými výkonmi.