Každé dieťa má mať šancu na vzdelanie. Aj to s problémami

10. sep 2020 o 12:49 Jana Liptáková

Iveta Kališová, riaditeľka a učiteľka prvého stupňa v Základnej škole s materskou školou Ľubeľa.

Za 32 ročnej praxe Ivety Kališovej, riaditeľky a učiteľky prvého stupňa v Základnej škole s materskou školou Ľubeľa, žiadny žiak, ktorého učila, nebol hodnotený známkou nedostatočný.

Dosiahnuť dobré výsledky jej pomáhajú rôzne stratégie, metódy a otvorená komunikácia a rešpektovanie potrieb všetkých žiakov.

„Pokiaľ mám v triede menej úspešných žiakov, pracujem s nimi individuálne. Hľadám spôsoby, aby lepšie porozumeli učivu, a venujem sa im aj mimo vyučovania,“ hovorí Iveta Kališová.

Jej osvedčenými metódami sú skupinová práca, diferencované vyučovanie, hranie rolí, metóda CLIL, projektová metóda, pohybové aktivity a využívanie moderných pomocníkov -interaktívnej tabule, interaktívnych výučbových programov či online podporných materiálov.

„Všetky mnou osvedčené používané spôsoby vyučovania ponúkam kolegom,“ hovorí Iveta Kališová, ktorá na ZŠ s MŠ Ľubeľa pôsobí od roku 2014.

Jej cesta k učiteľovaniu bola priamočiara. Po skončení gymnázia absolvovala Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Následne pôsobila na viacerých základných školách vrátane málotriednej školy v Dúbrave, čo bola pre ňu nová, obohacujúca skúsenosť. Neskôr si rozšírila kvalifikáciu aj na vyučovanie angličtiny. Po absolvovaní projektu EnglishOne sa zapojila aj do vytvárania materiálov, ktoré poskytujú inšpiráciu pre efektívnejšiu výučbu anglického jazyka na základných školách. Vytvorila vzorovú vyučovaciu hodinu, ktorá bola aj publikovaná.

„Angličtinu vyučujem metódou JollyPhonics, ktorou dosahujeme u žiakov porovnateľne lepšie výsledky než klasickými metódami,“ objasňuje Iveta Kališová.

Inklúzia neostala len na papieri

„V našej škole sme nastavení tak, že prijímame deti, ak nám to naša kapacita povoľuje, aj s rôznymi poruchami učenia pretože všetky deti majú mať šancu dostať vzdelanie také, aké potrebujú, s ohľadom na ich špecifiká a zdravotné problémy,“ hovorí Iveta Kališová. Len minulý školský rok mali v škole 49 žiakov s poruchami učenia, so zdravotnými problémami a s inými špeciálnymi potrebami.

Bola to však jej osobná skúsenosť, ktorá ju primala zamyslieť sa nad tým, ako lepšie týmto deťom, a aj ich rodičom pomôcť.

„Často sa na mňa obracala moja sestra, ktorej syn má Aspergerov syndróm. Je to dieťa, ktoré potrebuje pomoc druhých, nedokáže samo zvládať školské prostredie,“ hovorí Iveta Kališová.

Často sa so sestrou pri káve rozprávali, ako by ona pristupovala k problémom jej syna v škole. Neskôr cez vlastnú skúsenosť zistila, že aj deti v jej škole prechádzajú podobnými procesmi. Preto uvítala možnosť zapojiť školu, ako jednu z dvadsiatky, do projektu Nadácie pre deti Slovenska Škola inkluzionistov.

„Realizujeme rôzne workshopy pre učiteľov, na ktorých sa učitelia zdokonaľujú, aby dokázali meniť svoj zaužívaný štýl práce, aby sa dokázali prispôsobiť deťom, ktoré takéto poruchy majú,“ objasňuje Iveta Kališová.

Nielen pred tabuľou

Ako riaditeľke školy jej záleží, aby spolu s kolegami vytvorili v škole prostredie na zmysluplné trávenie voľného času aj mimo vyučovacích hodín.

„Vedieme žiakov k zachovávaniu ľudových tradícií a pestrou ponukou športových krúžkov eliminujeme nežiaduce aktivity v čase mimo vyučovania,“ hovorí Iveta Kališová.

Výraznú pozornosť venuje rizikovým skupinám žiakov – deťom z málo podnetného prostredia. Vytvárajú pre ne zaujímavé hodiny, aby podporili u nich to, čo im ide. Napríklad často chodievajú do školskej kuchynky, kde sa učia variť.

„To je oblasť, ktorá je im blízka a zručnosť, ktorú budú pre svoj život potrebovať. Tak isto s nimi chodievame do obchodu, kde ich učíme vyberať tovar a zaplatiť zaň. Učíme ich skôr praktické zručnosti do života,“ hovorí Iveta Kališová.

Na pandémiu nebol pripravený nikto

Po tom, ako celý svet zasiahla pandémia Covid-19 a na školách bolo prerušené bežné vyučovanie, na výzvu Nadácie pre deti Slovenska vytvorila video, v ktorom vyzvala učiteľov na zmenu a nový spôsob vyučovania.

„Nikto z nás na to nebol pripravený, avšak život sa nás nepýta, na čo pripravení sme. Z nás sa stali virtuálni učitelia bez fyzického kontaktu s deťmi a v danej situácii musíme fungovať čo najefektívnejšie,“ hovorí Iveta Kališová.