V Poloninách by mala vzniknúť nová prírodná rezervácia Veľký Bukovec

Na vymedzenom ochrannom pásme by mal byť tretí stupeň ochrany.

8. sep 2020 o 12:12 TASR

BRATISLAVA. Na území Národného parku Poloniny by mala vzniknúť prírodná rezervácia Veľký Bukovec. Návrh pripravuje Štátna ochrana prírody SR.

Pre TASR to uviedla riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR Marta Mútňanová.

Vyhlásením rezervácie sa má podľa Mútňanovej zabezpečiť ochrana lokality Svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, konkrétne časť Stužica-Bukovské vrchy.

Výmera Veľkého Bukovca by mala byť 973,97 hektára. Mútňanová povedala, že územie by malo byť rozdelené na zónu A, kde je navrhovaný piaty stupeň ochrany a zónu B, kde by mal platiť štvrtý stupeň ochrany. Na vymedzenom ochrannom pásme by mal byť tretí stupeň ochrany.

Navrhovaná prírodná rezervácia nadväzuje na už existujúce prírodné rezervácie Borsučiny a Borsukov vrch a národné prírodné rezervácie Stužica a Jarabá skala.

"Vytvorí sa tak kompaktná jadrová zóna komponentu Svetového dedičstva UNESCO, v ktorej bude zabezpečený bezzásahový režim tak, ako si to vyžadujú podmienky zaradenia územia medzinárodného významu," priblížila Mútňanová.

Po prerokovaní zámeru vyhlási prírodnú rezerváciu vláda SR. "Presné obdobie vyhlásenia sa v súčasnosti nedá stanoviť," podotkla Mútňanová.