Patakyová preskúma dodržiavanie práv žien počas pôrodov

Ombudsmanka sa zameria aj na rešpektovanie autonómie žien a ich súkromia.

8. sep 2020 o 12:27 SITA

BRATISLAVA. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vykoná prieskum zameraný na dodržiavanie ľudských práv žien počas poskytovania pôrodníckej starostlivosti na Slovensku.

Výskumy mimovládnych a medzinárodných organizácií, najmä Organizácie Spojených národov či Rady Európy totiž naznačujú, že v tejto oblasti môže na Slovensku dochádzať k porušovaniu práv žien.

V tlačovej správe o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

Ako ďalej priblížila, dôvodom pre spustenie prieskumu sú aj správy od občanov a občianok, ktoré poukazujú na porušovanie práv počas pôrodov.

Ombudsmanka v minulosti upozornila, že rutinná epiziotómia (nástrih hrádze - pozn. SITA) či šitie popôrodných poranení bez dostatočnej anestézie je neprípustné.

Patakyová sa v prieskume zameria tiež na dodržiavanie práva na informácie či rešpektovanie autonómie žien a ich súkromia.

Zároveň sa bude zaujímať o mechanizmus monitorovania a systém sankcionovania porušovania práv žien počas pôrodu.

Medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv v posledných rokoch upozorňujú na to, že hrubé zaobchádzanie a porušovanie práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch sa týka rozvojových, ale aj rozvinutých krajín.

Verejná ochrankyňa práv preto vyzýva verejnosť na zapojenie sa do prieskumu, a to vyplnením anonymného formulára. Výzva na vyplnenie je otvorená do 21. septembra 2020.