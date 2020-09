Na Slovensku by mohli vzniknúť tri chránené areály

Vzniknúť by mala aj prírodná rezervácia Devínske jazero.

8. sep 2020 o 15:32 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku by mohli vzniknúť tri chránené areály - Čachtické Karpaty, Ostrovné lúčky a Široká, a prírodná rezervácia Devínske jazero.

Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorou ministerstvo životného prostredia avizuje pripomienkové konanie k vyhláseniu týchto území.

Vyhlásením chráneného areálu Čachtické Karpaty územie nadobudne jednotnú právnu ochranu, zanikne tak národná prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch a prírodná rezervácia Plešivec, píše sa v materiáli zverejnenom na portáli právnych predpisov.

Výmera by mala byť 704,62 hektára. Na území by mala byť podľa ministerstva vyčlenená zóna D s druhým stupňom ochrany a zóna B so štvrtým.

Súčasťou chráneného areálu Ostrovné lúčky s rozlohou 674,39 hektára by mali byť tri územia európskeho významu. Ak sa Ostrovné lúčky vyhlásia, zaniknú tak prírodné rezervácie Ostrovné lúčky a Dunajské ostrovy.

"Predmetom ochrany je aj zachovanie typického rázu lužnej krajiny, ktorá vznikla činnosťou rieky nížinného typu," uvádza envirorezort.

Pre chránený areál Široká je navrhnutý druhý stupeň ochrany. Jeho výmera by mala byť 203,57 hektára. Chrániť by sa mal jeden biotop národného a jeden biotop európskeho významu, približuje ministerstvo životného prostredia.

Prírodná rezervácia Devínske jazero by mala mať podľa ministerstva rozlohu 1280,54 hektára. Zóna C by mala mať tretí stupeň ochrany a zóna A piaty. Vyhlásením Devínskeho jazera zanikne národná prírodná rezervácia Dolný les.