Jankovskej syn ju vo väzbe ako koncipient navštívil 40-krát

Strážnici nemôžu ich rozhovor počúvať.

8. sep 2020 o 17:24 SITA

BRATISLAVA. Syn stíhanej Moniky Jankovskej ju ako právnický koncipient navštívil počas trojmesačnej väzby 40-krát. Ako ďalej informuje portál TV Joj Noviny.sk, jej advokátka Lenka Charvátová, naopak ani raz.

„Charvátová na situáciu a to, že ju preveruje advokátska komora, odmietla reagovať,“ uvádza portál.

Článok pokračuje pod video reklamou

Noviny.sk pripomínajú, že o návštevách syna Jankovskej počas jej väzby informoval ako prvý Denník N. Podľa informácií TV Joj ju v termínoch od 3. apríla do 12. mája navštívil 15-krát, od 15. mája do 13. júla 25-krát.

Súvisiaci článok Za prepustenie Jankovskej z väzenia ponúkali 60-tisíc eur Čítajte

„Podľa zistení TV Joj mali byť všetky dôvody návštev oprávnené a mali súvisieť s trestným konaním, v ktorom je Jankovská obvinená. Vo všetkých trestných veciach ju pritom zastupuje advokát Peter Erdösi. Ten je fyzicky prítomný pri výsluchoch svojej klientky ako aj svedkov na Národnej kriminálnej agentúre v Bratislave, na NAKA v Nitre, aj vo výkone väzby v Banskej Bystrici,“ píšu Noviny.sk.



Podľa TV Joj upozornil ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) na časté návštevy syna Jankovskej vo väzbe Zbor väzenskej a justičnej stráže.

Ich rozhovor však môžu príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže sledovať len vizuálne, nemôžu počúvať.

„V prípade, ak by ju chodil navštevovať ako syn, strážnici by mohli ich rozhovor aj počúvať. Zároveň by bol rozhovor pod dohľadom orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu. Jankovská je totiž v kolúznej väzbe, čo je najťažšia väzba,“ uvádza portál.

Zároveň doplnil, že syn Jankovskú ako rodinný príslušník nenavštívil ani raz, vždy iba ako právnický konzultant.

„Podľa advokátskej komory nie je dôvod, aby stíhali disciplinárnym konaním aj právnického koncipienta,“ dodali Noviny.sk.