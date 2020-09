Dobré ráno: Rozbili drogovú mafiu zo Serede. Teraz ide pred súd

Obvinených je 56 ľudí.

8. sep 2020

Už zajtra sa začne súd, ktorý má šancu poslať za mreže ľudí zodpovedných za jednu z najrozsiahlejších drogových činností na Slovensku.

Skupiny zo Serede, z mesta, kde žije okolo 16-tisíc obyvateľov, tu operovali s pervitínom minimálne 20 rokov.

Po sérii policajných zásahov je nateraz obvinených 56 ľudí. Vyšetrovatelia podľa sudcov nazbierali silné dôkazy.

Znamená to koniec pervitínu v Seredi, alebo tak ďaleko ani náhodou nie sme?

Nikola Bajánová sa rozprávala s reportérmi denníka SME Martinou Raábovou a Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Informácie o tom, ako hlasovali sudcovia v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, nie sú pravdivé. Povedala to predsedníčka senátu Špecializovaného súdu Ružena Sabová. Predseda súdu Ján Hrubala v tomto prípade nevylučuje trestno-právnu dohru. Médiá po rozsudku informovali o tom, že členovia senátu Ivan Matel a Rastislav Stieranka v otázke neviny Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej prehlasovali Sabovú.

Jozef Majský zostáva v predbežnej väzbe. Vrchný súd v Prahe zamietol jeho sťažnosť voči rozhodnutiu mestského súdu, ktorý ho do väzby zobral začiatkom augusta. Stále platí, že Majský na základe právoplatného rozsudku nenastúpil do výkonu trestu. O jeho predaní na Slovensko by sa malo rozhodovať 30. septembra.

Syn Moniky Jankovskej ju ako právnický koncipient navštívil počas trojmesačnej väzby 40-krát. Jej advokátka Lenka Charvátová, naopak ani raz. Noviny.sk ďalej informujú, že návštevy mali súvisieť s trestným konaním, v ktorom je Jankovská obvinená. Ak by ju chodil navštevovať ako rodinný príslušník, stráž by mohla ich rozhovory počúvať. Takto to možné nie je.

Ministerstvo vnútra a Slovenský zväz nepočujúcich sa definitívne dohodli na vyplatení odmien tlmočníkom do posunkovej reči, ktorí pol roka tlmočili všetky tlačové konferencie členov vlády či krízového štábu. O tom, že za svoju prácu nedostali peniaze, informoval pred niekoľkými dňami predseda zväzu Jaroslav Cehlárik.

Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje a obmedzuje umelé potraty, odporučili členovia parlamentného ústavnoprávneho výboru schváliť. Poslanci by mali o novele od OĽaNO definitívne rozhodnúť na septembrovej schôdzi.

Odporúčanie

V mojom odporúčaní sa vyberieme do Sobiboru, presnejšie do vyhladzovacieho tábora na juhovýchode Poľska. Práve na tomto mieste, po ktorom nacisti zahladili všetky stopy, zavraždili najviac ľudí deportovaných zo Slovenska. Viac sa už dozviete v špeciálnom podcaste Odkrývanie, ktorý vám SME prináša spolu s Dokumentačným strediskom holokaustu. Začíname dnes, symbolicky v Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Podcast moderuje Soňa Gyarfašová, ktorá už dlhodobo mapuje osudy pamätníkov dvoch totalít. ODKRÝVANIE si budete môcť vypočuť vo feede Dobrého rána každé dva týždne, vždy v stredu.

