Prokurátor podal obžalobu na muža považovaného za sériového vraha

O obvinení pred troma rokmi informoval exriaditeľ NAKA Peter Hraško.

8. sep 2020 o 20:46 TASR

BRATISLAVA. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na Miroslava L.

Ten sa zviditeľnil pri troch vraždách, prvej z roku 2010, a médiami je pokladaný za sériového vraha.

"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal 26. augusta na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na Miroslava L., a to vo vzťahu k Sandre N. za obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný na blízkej osobe, a vo vzťahu k Romanovi P. a Monike B. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy," informovala TASR hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

"Na Špecializovaný trestný súd bola podaná obžaloba v trestnej veci obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Obžaloba napadla do senátu 3T na pracovisko v Banskej Bystrici. Bola pridelená zákonnému sudcovi, ktorý po jej preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," potvrdila TASR hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

Podľa utorkových večerných správ TV Markíza však polícia našla telá ďalších obetí. Nezvestná je od roku 2012 jeden a polročná Ninka.

Vraždu dievčatka však Miroslav L. nepriznal, podľa neho to spáchala jeho matka a on len spálil jej pozostatky.

Podľa televízie aj v Česku našli ďalšie obete, ktoré potrebujú identifikovať a zistiť, či s nimi Miroslav došiel do styku, potrebujú porovnávajúce vzorky od príbuzných.

O obvinení v júli 2017 informoval bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško. Podľa polície žil obvinený v minulosti v Česku, neskôr sa spolu s družkou a dieťaťom presťahovali na Slovensko.

V Zliechove mal prenajatý dom. "Družka mala silné podozrenie, že ju podvádza a rozhodla sa odísť k rodičom," povedal vtedy Hraško. Obvinený ju v tomto prípade nedokázal presvedčiť, aby zostala, a tak podľa polície vraždil.

Pred zaškrtením s ňou mal mať pohlavný styk, následne ju rozštvrtil a spálil. Rovnaký priebeh mala mať aj ďalšia vražda mladej mamičky Moniky o dva roky neskôr. Jedného dňa zmizla spolu s jeden a polročnou dcérkou.

Poslednou obeťou mal byť muž, keď Miroslavova posledná priateľka vraj na vlastné oči videla, ako uškrtil jej vtedajšieho priateľa šnúrkou od teplákov. Sama ho zavolala a pustila do bytu vraj s tým, že ju muž týra. Po vražde nebohého podľa vlastných slov položil do vane. Deň nato mužovi polámal kosti a odrezal hlavu, aby sa zmestil do kufra.

S expriateľkou sa, rovnako ako aj v druhom prípade, zoznámil cez internet.

"Všetky obete boli zlikvidované spálením. Priebeh skutkov je veľmi brutálny. To, že v tomto prípade hrozí obvinenému doživotie, je zrejmé," vysvetlil pred troma rokmi Hraško.