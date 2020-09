Ministri chcú riešiť otázku lekárov z tretích krajín

Asociácia odporúča dočasnú stáž ako spôsob zoznámenia sa so slovenským zdravotníctvom.

9. sep 2020 o 8:15 TASR

BRATISLAVA. Rezorty zdravotníctva a školstva chcú riešiť otázku pôsobenia lekárov a zdravotníckeho personálu z tretích krajín v systéme slovenského zdravotníctva.

TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

"Ministerstvo zdravotníctva má záujem túto problematiku riešiť aj v súčinnosti s ministerstvom školstva. Aktuálne sa kreuje pracovná skupina, ktorá sa bude touto agendou zaoberať," uviedla v reakcii na stretnutie zástupcov Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku (MALnS) so zástupcami rezortu.

Podľa MALnS stačí spraviť iba mierne zmeny niekoľkých zákonov, aby sa výrazne zlepšilo postavenie zahraničných lekárov či zdravotných sestier.

Asociácia tvrdí, že z ich príchodu by mohol profitovať slovenský systém, ktorý trpí nedostatkom personálu.

Jej predseda Manuchechr Burchanov poukázal na to, že dočasnú odbornú stáž plánovala zaviesť ku koncu svojho pôsobenia bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v rámci stratifikácie nemocníc, no napokon s ňou neuspela.

Súčasnému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO) sa to podľa šéfa MALnS podarilo, ale iba ako časovo obmedzené riešenie na obdobie pandémie nového koronavírusu.

"Platnosť dočasnej odbornej stáže by sa však nemala obmedzovať na jednu pandémiu. A mala by zahŕňať všetky zdravotnícke profesie, nielen lekárov. Pravdepodobne aj to je dôvod, že tento inštitút zatiaľ nikto nevyužil," komentoval.

MALnS by tiež odporúčala zaviesť dočasnú stáž ako spôsob zoznámenia sa so slovenským zdravotníckym systémom.

Burchanov je tiež presvedčený, že ak by mal zahraničný lekár možnosť vykonávať stáž už počas svojej odbornej prípravy, výrazne by mu to pomohlo pri skúškach.

"Stačilo by pritom iba mierne novelizovať zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, o službách zamestnanosti a jedno metodické usmernenie rezortu školstva," tvrdí.

Pri príprave zahraničných lekárov a zdravotných sestier je podľa asociácie dôležitá aj príprava na zvládnutie odbornej slovenčiny.

"Chceli by sme tiež zmeniť aj systém preskúšavania zahraničných lekárov. Podľa nášho názoru je potrebné, aby bol test zameraný na odborné vedomosti a nie na učivo prvého ročníka lekárskej univerzity," dodal Burchanov.

Zdravotníkov zo zahraničia by podľa MALnS dokázali rýchlejšie dostať do systému aj tak, že by im uľahčili vstup na Slovensko.

"Podľa nás postačuje udelenie národného víza, trvanie na prechodnom pobyte je zbytočné. Bolo by to rýchlejšie, rozhodnutie trvá iba 30 dní, ide o menej nákladný a byrokratický proces. Nie je to iba náš výmysel, takto to funguje aj v okolitých krajinách - v Česku či Poľsku," dodala asociácia.