Ukrajina bude môcť využívať časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky

Výcvikové misie Európskej únie (EÚ) v Afrike by mohli od októbra posilniť slovenskí vojaci. Ministerstvo obrany (MO) SR navrhlo vyslanie do 15 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR do EUTM Mali a najviac štyroch vojakov do EUTM RCA v Stredoafrickej republike. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

Politická reklama by sa mohla vysielať aj počas kampane v rámci volieb do orgánov územnej samosprávy. S možnosťou, ktorú pripúšťa návrh novely zákona o volebnej kampani z dielne koaličných poslancov, vyslovila súhlas vláda.

Slovensko potrebuje novú Koncepciu bezpečnostného systému SR, ktorá nahradí koncepčný rámec z roku 2002. Konštatuje to Správa o stave bezpečnosti SR za rok 2019, ktorej návrh vláda v stredu zobrala na vedomie. Pri potrebe koncepcie sa správa odvoláva aj na skúsenosti z riešenia krízovej situácie vyvolanej ochorením COVID-19 či programové vyhlásenie vlády.

Do konca roka by mala vláda Slovenskej republiky rokovať o vyše 100 návrhoch. V septembri majú ministri riešiť napríklad reformu umeleckých fondov či zákon o vysielaní a retransmisii v nadväznosti na mimoriadnu situáciu spôsobenú ochorením COVID-19. Množstvo úloh, takmer 70, ktoré má vláda v pláne, je určených na december. Na rokovanie vlády budú totiž prekladať aj návrhy vyplývajúce z aktuálnych spoločenských potrieb. Uvádza sa to v Pláne práce vlády Slovenskej republiky na druhý polrok 2020, ktorý dnes schválila vláda

Zaviesť by sa mohla ďalšia zbraňová amnestia. Návrh poslancov Národnej rady zo Smeru v stredu odsúhlasila vláda. Predmetnú novelu zákona o strelných zbraniach a strelive parlament posunul do druhého čítania. Amnestia by mohla platiť od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou. Vytvoriť má časovo obmedzené obdobie, počas ktorého bude možné na ktoromkoľvek policajnom útvare odovzdať dobrovoľne zbraň kategórie A, B alebo C, ako aj strelivo do nej za podmienky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojovania.Predkladatelia vysvetlili, že by tak mala zaniknúť trestnosť nedovoleného ozbrojovania tým osobám, ktoré bez povolenia držia zbrane alebo strelivo a v stanovenej lehote ich odovzdajú do úschovy Policajnému zboru.