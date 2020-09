Komisárku Rady Európy pre ľudské práva znepokojil návrh zákona o interrupciách

Mijatovičová v liste píše, že má na starosti zabezpečovanie dodržiavania ľudských práv.

10. sep 2020 o 10:37 TASR

BRUSEL/BRATISLAVA. Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vyjadrila vo štvrtok znepokojenie v súvislosti s návrhom slovenského zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý upravuje oblasť interrupcií.

Doteraz posledné zmeny v návrhu predložili Národnej rade (NR) SR niektorí poslanci z klubu OĽANO.

Za prioritu považuje ochranu práv žien

Mijatovičová v liste napísala, že tento zákon by zamedzil prístup k bezpečným a zákonom povoleným službám v oblasti umelého prerušenia tehotenstva.

Komisárka list poslala predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi, predsedovi Ústavnoprávneho výboru NR SR Milanovi Vetrákovi, predsedníčke Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jane Cigánikovej a predsedníčke Výboru NR SR pre sociálne veci Jane Žitňanskej.

Mijatovičová v liste píše, že ako komisárka Rady Európy pre ľudské práva má na starosti zabezpečovanie dodržiavania ľudských práv vo všetkých 47 členských krajinách Rady Európy.

Súčasťou jej práce je i pomoc členským štátom pri riešení možných nedostatkov v legislatíve.

"V rámci svojho mandátu považujem za prioritu ochranu práv žien vrátane ich sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv," napísala.

Vyzývala na odmietnutie návrhov

Mijatovičová pripomína, že nad navrhovanými zmenami v zákone o umelom prerušení tehotenstva vyjadrila znepokojenie už v novembri 2019.

Slovenský parlament vtedy vyzvala, aby odmietol tento i všetky ďalšie legislatívne návrhy, ktoré by mohli obmedziť prístup žien k uplatňovaniu svojich práv v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Návrhy poslancov, ku ktorým sa vyjadrovala v predchádzajúcom - novembrovom - liste, boli podľa jej slov zamietnuté.

Mijatovičová však teraz "s hlbokou ľútosťou" upozorňuje, že nový návrh zákona znova mieni zaviesť obmedzenia v prístupe žien k bezpečným a zákonom povoleným službám v oblasti potratov.

"Mám na mysli zvlášť návrh o predĺžení lehoty na rozmyslenie pred podstúpením interrupcie na 96 hodín a rozšírenie jej platnosti pre všetky situácie - okrem tých, keď je bezprostredne ohrozené zdravie ženy," napísala.

Takisto sa vyjadruje k návrhu o potrebe dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov.

Ďalšie navrhované zmeny - ako napríklad poskytovanie informácii a zdieľanie osobných údajov - podľa jej slov môžu vytvoriť prekážky v prístupe žien k bezpečnému a zákonom povolenému prerušeniu tehotenstva.

"To isté sa vzťahuje aj na navrhovaný zákaz reklám umelého prerušenia tehotenstva," napísala a pripomenula, že k tejto téme sa vyjadrovala i v novembrovom liste.

V rozpore so smernicami

"Pripomínam, že navrhované opatrenia sú v rozpore so smernicami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) i v rozpore so špecifickými odporúčaniami orgánov OSN pre Slovenskú republiku.

Patria sem Výbor OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a Výbor OSN pre ekonomické, kultúrne a sociálne práva (CESCR).

Mijatovičová takisto upozorňuje aj na dokumenty o právach žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktoré zverejňuje jej úrad.

"Vzhľadom na vyššie uvedené vyzývam členov Národnej rady Slovenskej republiky, aby odmietli akékoľvek navrhované opatrenia, ktoré by - v zákone alebo v praxi - viedli k retrogresii v súvislosti s prístupom žien k svojmu sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam," napísala.

Komisárka takisto vyjadrila znepokojenie so skutočnosťou, že "v relatívne krátkom časovom období sa vyskytli opakované pokusy" o podanie návrhov, ktorými by sa zákony a postupy Slovenskej republiky dostali do konfliktu s medzinárodnými záväzkami a mohli by ohroziť práva žien v SR.