Ombudsmanka vyzdvihla, že na cudzineckej polícii vytvorili 40 pracovných miest

Aktuálne obsadených je už 38 pozícií.

10. sep 2020 o 11:15 SITA

BRATISLAVA. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vyzdvihla, že v systéme cudzineckej polície došlo k 1. júlu k vytvoreniu 40 pracovných pozícií pre civilných zamestnancov a zamestnankyne.

Aktuálne obsadených je už 38 pozícií najmä na najvyťaženejších Oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru (OCP PZ) v regióne západného Slovenska. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

Prieskum na vybavovanie žiadostí

Ako ďalej priblížila, Patakyová tento rok ukončila prieskum zameraný na vybavovanie žiadostí na všetkých OCP PZ na Slovensku.

O svojich zisteniach informovala dotknuté orgány a aj policajné prezídium, ktoré vtedy ešte riadil bývalý policajný prezident Milan Lučanský.

V komunikácii o výsledkoch prieskumu plánuje pokračovať aj s dočasne povereným policajným prezidentom Petrom Kovaříkom.



Na niektoré odporúčania verejnej ochrankyne práv sa v praxi aj reagovalo. Ide najmä o odstupovanie žiadostí či vytvorenie nových pracovných miest pre civilných zamestnancov a zamestnankyne na posilnenie vybavovania žiadostí cudzincov a cudziniek.

Odstúpené spisy

Bývalý policajný prezident v rámci reakcie na správu z prieskumu uviedol, že odstupovanie prijatých žiadostí sa aktuálne uskutočňuje v rámci OCP PZ spadajúcich do pôsobnosti jedného riaditeľstva.

To znamená, že spisy nie sú odstúpené na druhý koniec republiky. V tejto súvislosti ombudsmanka upriamila pozornosť na fakt, že aj v rámci pôsobnosti jedného riaditeľstva je v teoretickej rovine potrebné prejsť aj viac ako sto kilometrov, napríklad medzi OCP PZ Žilina a Rimavská Sobota, ktoré spadajú pod to isté riaditeľstvo.



Pakayová vysvetľuje, že riešením, ktorým by sa zabezpečilo účinné uplatňovanie práv účastníka konania, je možnosť nahliadnutia do spisu na pôvodnom OCP PZ.

Verí, že sa to umožní aj vďaka novému informačnému systému, prostredníctvom ktorého sa cudzincom a cudzinkám zabezpečí prístup k informáciám o stave konania a ku komunikácii s cudzineckou políciou.



Verejná ochrankyňa práv tiež odporúča budovať a posilňovať jazykové kapacity príslušníkov a príslušníčok cudzineckej polície.

Ombudsmanka akcentuje, že jazyková znalosť je štandardom, ktorý sa od Slovenskej republiky ako moderného členského štátu Európskej únie očakáva.