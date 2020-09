Matovič, Kollár či Gröhling dostanú možnosť vzdať sa titulov. Nehovoria, čo spravia

Titul bude možné odobrať päť rokov dozadu.

13. sep 2020 o 17:03 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Keď premiér Igor Matovič z OĽaNO v júli vysvetľoval, prečo odkopíroval svoju diplomovú prácu z dvoch publikácií, naznačoval, že mu na titule z vysokej školy až tak nezáleží.

Diplomovú prácu, z ktorej sám napísal len úvod a záver, odovzdal súčasný premiér v roku 1998. Vznikla v Chorvátsku, kde Matovič trávil dovolenku so svojím neskorším oponentom práce Jurajom Tučným a jeho sestrou, ktorá prácu na počítači prepisovala.

"Moja skutočná diplomová práca bola moja firma," zľahčoval svoje konanie v lete Matovič s tým, že v čase veľkej nezamestnanosti zamestnával vo firme dvetisíc ľudí. "Môj doktorát je päťdňový summit v Bruseli," tvrdil, lebo sa práve vrátil z rokovania s ostatnými lídrami európskych krajín o delení miliárd eur na pomoc po pandémii koronavírusu.

Novinárom opisoval, ako si po skončení školy vybavoval občiansky preukaz, no odmietol si doň dať magisterský titul zapísať. Uvedomoval si vraj, že škole venoval posledné dva roky štúdia len päť percent svojho času.

Skupina poslancov z každej koaličnej strany teraz predložila novelu zákona, ktorá umožní vysokým školám odoberať tituly do piatich rokov, odkedy ich absolventi získali. V súčasnosti to možné nie je.

Matoviča sa to už nedotkne, rovnako ani šéfa parlamentu a strany Sme rodina Borisa Kollára, ktorý získal svoj diplom takisto za odpísanú prácu.

Týkať sa to nebude ani ministra školstva Branislava Gröhlinga z SaS, ktorý do diplomovky z veľkej časti skopíroval svoju bakalársku prácu a pospájal do nej rozsiahle pasáže kníh, ktoré citoval len na niektorých miestach.

Škola by podľa návrhu mohla odobrať titul len absolventom, ktorí ho získajú od januára 2021. Napríklad vtedy, ak záverečnú prácu alebo jej časť nevypracovali sami alebo ak niekomu vykradli publikáciu.