Návrh zákazu držania psa na reťazi smeruje opäť do parlamentu

V klube OĽaNO by návrh mal mať väčšinovú podporu.

10. sep 2020 o 16:27 TASR

BRATISLAVA. Zákaz držania psa na reťazi, s výnimkou času potrebného na kŕmenie, čistenie voliéry či ošetrenie. Taká je ambícia poslanca Národnej rady Tomáša Šudíka (OĽaNO), ktorý v spolupráci s občianskym združením Sloboda zvierat pripravil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti.

Návrh predloží na októbrovú schôdzu Národnej rady. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii.

Úplný zákaz držania psa na reťazi od roku 2023 by mal mať podľa predkladateľa minimum výnimiek. "Keby sme ich povolili, zákon by stratil svoj zmysel. Ľudia by si začali pri kontrolách vymýšľať dôvody, prečo dali psa na reťaz," poznamenal Šudík. Výnimka zo zákazu by mala platiť pre nebezpečné psy.

Podpora zákona naprieč koaličnými poslancami je podľa jeho slov zatiaľ v štádiu riešenia. V poslaneckom klube OĽaNO by mal mať väčšinovú podporu.

Požiadavka na doplnenie legislatívy je podľa Slobody zvierat vyústením kampane Reťaz je väzenie, upozorňujúcej na zlé životné podmienky slovenských psov na reťaziach. Online petícia požadujúca zakázať držanie psov na reťazi má vyše 65-tisíc podpisov.

"V možnostiach štátnych orgánov momentálne nie je možné dokázať, že pes nie je púšťaný," upozornila Silvia Čaňová zo Slobody zvierat.

Touto problematikou sa už zaoberala Národná rada v októbri minulého roka, keď rokovala o zákaze držať psa na reťazi s výnimkou času potrebného na kŕmenie, čistenie či ošetrenie. Návrh predložila vtedajšia poslankyňa Eva Antošová (SNS), napokon ho stiahli.

Vlaňajší prieskum agentúry Focus ukázal, že so zákazom držania psa na reťazi súhlasí takmer 62 percent respondentov.