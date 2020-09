Dobré ráno: Matovič po voľbách klesá, odišla mu šestina voličov

Vládne strany zvyknú na začiatku volebného obdobia padať.

10. sep 2020 o 23:59 Zuzana Kovačič Hanzelová

Pol roka od volieb prišiel Igor MAtovič o šestinu voličov. Vyplýva to z posledného prieskumu agentúry Focus pre Televíziu Markíza.

Dobieha ho nová strana Petra Pellegriniho HLAS.

Podrobné dáta ukazujú, že OĽaNO ubudli najmú mladší voliči, a pribudli naopak ľudia starší ako 55 rokov. Kam odišli?

O tom sa s politológom Pavlom Babošom rozprávala Zuzana Kovačič Hanzelová.​

​Krátky prehľad správ

Predseda parlamentu Boris Kollár je v dobrovoľnej karanténe po návrate zo zahraničia. Nebol síce v krajine, ktorá je riziková, no rozhodol sa tak preventívne, vzhľadom na aktuálnu situáciu.

Ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému posilnili v Nemecku ochranku. Po otrave Novičokom je pri plnom vedomí a dokonca si vraj pamätá všetko tesne pred otravou. Der Spiegel cituje zdroje, ktoré hovoria, že polícia chce posilnenou ochrankou zabrániť ďalším pokusom o atentát.

O bezpečnostnú previerku prišla okrem Bonulu aj SBS Vel Security, ktorá patrila sestre Norberta Bodora. Uviedol to portál aktuality.sk, ktorý upozornil aj na to, že firma má ročný obrat v miliónoch eur a má s firmou Bodora Bonul podozrivé finančné operácie.

Až polovica Slovákov verí, že ich hodnoty sú ohrozované Západom a Spojené štáty americké vnímajú ako hrozbu. Vyplýva to z prieskumu Globsecu z marca. Tí, ktorí považujú západné spoločnosti za hrozbu podľa prieskumu preferujú silnejšieho lídra pred liberálnou demokraciou, a sú náchylnejší veriť konšpiračným teóriám.

O samovraždu sa minulý rok pokúsilo na slovensko 743 ľudí. Ide prevažne o ľudí vo veku od 20 do 29 rokov, muži sa pokúšajú o samovraždu viac ako ženy. Motívom sú podľa štatistík najmä rodinné problémy. Na Slovensku chýba akýkoľvek strategický plán ako znižovať systematicky počet samovrážd. Ak máte problémy, obrátiť sa môžete na bezplatnú krízovú linku pomoci 0800 500 333.

Odporúčanie

Aké to je mať bipolárnu poruchu typu 2? Ako sa žije v tele s maniodepresiou? Prečítajte si krátku reportáž od Bassey Ikpi na New York Times o tom, aké to je, keď sa nepasujete nikam, ani vo svojej vlastnej hlave.

