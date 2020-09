Správy, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

11. sep 2020 o 12:07 The Slovak Spectator

1. Srdečnosť Slovákov ma dojala. Dubajčan o svojej operácii v žilinskej nemocnici: My encounter with the heart of Slovaks

2. Ministerstvo zdravotníctva sa snaží, aby Facebook venoval Slovensku viac pozornosti: Health Ministry moves against disinformation website

3. Kupujete zahraničnú tlač? Môžete mať problém ju nájsť: Covid affected the distribution of foreign press in Slovakia

4. Najprv sa naučila slovo zmrzlina. Ako sa írskej veľvyslankyni žije na Slovensku? Dublin has the sea, but in Bratislava I have the forest on my doorstep

5. Stomiliónová investícia a nová, moderná výrobná linka. Slovensko sa vezie na trende elektromobility: Slovakia is following the trend by producing electric car batteries

6. Pandémia ovplyvnila daňový kalendár. Tu je všetko čo by ste mali vedieť o daniach: Pandemic has changed the tax calendar in Slovakia. Here is what you need to know

7. Žlté, červené, biele, a už aj ružové. Na aký bicykel v Bratislave nasadnete? Another bikesharing project for Bratislava

8. Za námahu po náročnej trase cez skalnatý terén odmení turistov úchvatným výhľadom: Tip for trip: Veľký Rozsutec, symbol of Malá Fatra

9. Ako poznačila pandémia aktivity amerických investorov na Slovensku? US companies in Slovakia: COVID-19 has created a new normal for us

10. Slovenka z Brooklynu napísala knižku inšpirovanú slovenskými rozprávkami: In a year of grim tidings, Slovak migrant turns to the magic of childhood fairy tales

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.