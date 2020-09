Riaditeľkou Krištáľového krídla sa stala strelkyňa Barteková

Držiteľka olympijských medailí je aj členkou Medzinárodného olympijského výboru.

11. sep 2020 o 17:48 TASR

PIEŠŤANY. Do kresla riaditeľky Krištáľového krídla zasadla slovenská strelkyňa, olympijská medailistka a členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková.

Ponuku doterajšej riaditeľky Márie Vaškovičovej prijala okamžite, jej jediná neistota bola, či to všetko zvládne.

"S Krištáľovým krídlom som spojená už od roku 2013, keď som sa stala laureátkou tohto ocenenia. Neskôr som sa stala členkou Nadácie Krištáľového krídla aj predsedníčkou správnej rady nadácie. Som členkou poroty, dokonca som moderovala odovzdávanie ocenení. Vzťah je teda dlhoročný a veľmi priateľský," povedala Barteková s tým, že si uvedomuje, čo Krištáľové krídlo znamená pre úspešných ľudí na Slovensku, a aký je jeho význam.

Členka Medzinárodného olympijského výboru

Barteková je stále aktívnou športovkyňou, k funkcii v MOV jej pribudla aj funkcia riaditeľky Krištáľového krídla. Podľa vlastných slov nevidí dôvod, prečo by novú funkciu nezvládala.

"Nová funkcia je pre mňa veľkou cťou, rada pomôžem, no bez toho, aby to ovplyvnilo moju športovú kariéru. Toto obdobie, keď sa krídlo pripravuje, riešia sa poroty a nominačná kampaň, je obdobím, keď sa nestrieľa. Tréningy si viem zladiť tak, aby som bola k dispozícií. A máme dohodu, že ak budem zaneprázdnená, všetko s Krištáľovým krídlom sa prispôsobí tak, aby sme to zvládali," doplnila nová riaditeľka.

Sláva sa zamieňa za úspech

Keď Barteková získala Krištáľové krídlo, mala za sebou štyri medaily z medzinárodných podujatí a niesla sa na vlne úspechu.

Až na záverečnom galavečere, keď videla všetkých úspešných ľudí, pocítila obrovskú pokoru.

"Pre mňa Krištáľové krídlo znamená, že si musíme uvedomiť, že na Slovensku máme neskutočne šikovných a úspešných ľudí. Častokrát sa o nich nevie, pretože u nás sa trošku sláva zamieňa za úspech. A práve preto si myslím, že Krištáľové krídlo plní v našej spoločnosti významnú funkciu. Nie je to komerčná cena, a práve to z nej robí niečo iné," zdôraznila Barteková.

Podľa autorky a producentky Krištáľového krídla Márie Vaškovičovej je Krištáľové krídlo tradíciou a hlasom slovenskej verejnosti vyzdvihujúcou ľudí, ktorí si zaslúžia obdiv a úctu.

Má za sebou 23 rokov udeľovania ocenení v desiatich kategóriách za konkrétny počin v danom roku v oblasti spoločenského, hospodárskeho, vedeckého, športového, kultúrneho života, ako aj mimoriadnej ceny. Záštitu nad aktuálnym ročníkom prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

