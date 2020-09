Odluka cirkvi je pre SaS dôležitá, tvrdí Sulík

SaS sa bude téme odluky cirkvi naďalej venovať.

13. sep 2020 o 11:46 SITA

BRATISLAVA. Agendu odluky cirkvi od štátu považuje koaličná stana Sloboda a Solidarita (SaS) za dôležitú v rámci osobných slobôd a plánuje sa jej naďalej venovať.

Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii V politike televízie TA3 predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Doplnil, že uvedená agenda je od začiatku ich pôsobenia v politike pevnou súčasťou programu liberálov.



Presadzovanie odluky bolo podľa Sulíka aj reakciou na „nevyrovnanú diskusiu“, v rámci ktorej sa hovorí len o sprísňovaní, a to napríklad pokiaľ ide o interrupcie.

V reakcii na predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý agendu odluky označil za prvoplánový marketing, Sulík povedal, že zo strany premiéra to považuje za pochvalu. Doplnil, že jeho vzájomné vzťahy s premiérom sa od jari vylepšili. „Ja mám s Igorom (Matovičom, pozn. SITA) korektný pracovný vzťah,“ povedal šéf rezortu hospodárstva.



Zároveň zdôraznil, že jeho strana nepodporuje ideu znižovania finančných príspevkov pre politické strany. „Keď si zrátate, koľko je to peňazí z rozpočtu, tak je to asi promile,“ dodal.