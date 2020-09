Dobré ráno: Miliardy z únie sú historická šanca pre Slovensko

Slovensko čaká historická šanca, no vláda zatiaľ všetko tají.

13. sep 2020 o 23:57 Zuzana Kovačič Hanzelová

Už o 5 týždňov má slovenská vláda odovzdať do Bruselu návrh ako minieme sedem miliárd z fondu obnovy a rozvoja. Na ministerstve v lete vznikol 100 stranový dokument, na ktorom pracovali špičkoví odborníci, no vláda trvá na jeho utajení.

Premiér zatiaľ vo svojich statusoch hovorí o prekvapení, a ministri odmietajú odpovedať na otázky aké reformy Slovensko najviac potrebuje, a čo máme vlastne v pláne. Viac s ekonómom a viceguvernérom NBS Ľudovítom Ódorom.

Krátky prehľad správ

Alexander Lukašenko dnes pricestuje do Moskvy, rokovať bude s Vladimírom Putinom. O čom budú rokovania zatiaľ nepovedali a nechystajú ani tlačovú konferenciu po skončení.

Rodinné prepojenia v súdnictve začali v rokoch 2018 a 19 po prvý raz klesať. Vyplýva to z analýzy najnovšie zverejnených majetkových priznaní sudcov, ktorú vypracovala Transparency International. Kým v roku 2017 bol počet väzieb sudcov 425, minulý rok klesol na 408. Pomohla aj reforma výberových konaní z dielne exministerky Žitňanskej.

Nového generálneho prokurátora bude parlament voliť v novembri. Návrhy na kandidátov možno podávať do 9. Októbra. Potom kandidátov verejne vypočuje ústavno-právny výbor.

Ministerstvo vnútra oficiálne zaregistrovalo stranu Petra Pellegriniho HLAS. Strana odovzdala viac ako 94 tisíc podpisov, jej oficiálny názov je Hlas – sociálna demokracia.

Odporúčanie

Mansplaining – určite sa v tom ocitla už každá žena, že mužský kolega, známy, alebo náhodný neznámy človek, jej vysvetľoval podrobnosti niečoho o čom ona sama vie podstatne viac. Mansplaining spomínal vo svojich knihách aj Ernest Hemingway a vysvetľuje ho rozsiahlo aj článok The New York Times – viac sa dozviete o tomto fenoméne mužov v rozhovore s Kate Manne, profesorkou filozofie na Cornell University, ktorá o mansplainingu napísala novú knihu. To je môj zaujímavý tip na záver, želáme vám úspešný týždeň.