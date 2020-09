Prezidentská kancelária chce byť prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku

Čaputová dodala, že ekologické by mali byť aj prezidentské dary.

14. sep 2020 o 14:53 (aktualizované 14. sep 2020 o 16:17) SITA

BRATISLAVA. Prezidentská kancelária chce byť prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku.

Prezidentka Zuzana Čaputová to oznámila na tlačovej konferencii na streche Karáčoniho paláca v Bratislave.

Článok pokračuje pod video reklamou

Využívanie komerčných letov

Hlava štátu chce preto chce najmä pri dlhších letoch na zahraničné cesty začať častejšie využívať komerčné lety.

Okrem toho plánuje postupný prechod k využívaniu elektromobilov a áut s hybridným pohonom.

Pri opravách a úpravách budov pod správou kancelárie prezidenta bude Čaputová dbať na to, aby budovy spĺňali najprísnejšie kritériá energetickej efektívnosti a ekologických štandardov.



„Ako všetci vieme, Slovenská republika sa ako prvá v regióne zaviazala k európskemu cieľu dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Znamená to, že neprestaneme produkovať oxid uhličitý (CO2), ale vyprodukujeme ho len toľko, koľko sme schopní redukovať kompenzačnými opatreniami,“ povedala Čaputová.

Vzorom pre ostatné prezidentské paláce

Hlava štátu chce, aby bol prezidentský palác na Slovensku vzorom pre ostatné prezidentské paláce vo svete a rovnako aj pre iné inštitúcie v krajine.



Prezidentka ozrejmila, že na budovách, na ktorých to pamiatkari umožnia, plánuje využívať aj energiu z fotovoltaických panelov.

„Ďalším opatrením sú prvky zelenej infraštruktúry. To znamená zelené strechy a zelené steny tam, kde to bude možné,“ uviedla.

Dodala, že ekologické by mali byť aj prezidentské dary. Tie by mali po novom pozostávať z vecí vyrobených z recyklovateľných materiálov.

Každoročné vysádzanie stromov

Čaputová zároveň oznámila, že jej kancelária chce na Slovensku každoročne vysadiť 1 300 stromov.

Súčasťou jej úradu sú aktuálne aj zelené verejné obstarávania, nákup energie z obnoviteľných zdrojov, kompostovanie a triedenie odpadu, vďaka ktorým prezidentská kancelária v roku 2020 vypustí do ovzdušia o viac ako 300 kilogramov CO2 menej.

Ďalšou zmenou bude podávanie jedál pri oficiálnych štátnych návštevách. Tie budú podľa prezidentky po novom vyrobené iba z lokálnych potravín.