Dobré ráno: NAKA zatýkala, prišla si pre sudcov

Ako si NAKA prišla po sudcov na severe Slovenska.

15. sep 2020 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Polícii to trvalo roky. No teraz sa zdá, že odkryla rozsiahli korupčnú schému, do ktorej boli zapletení známi žilinskí sudcovia aj podnikatelia.

Schému, ktorá pravdepodobne kryla ďalšiu trestnú činnosť. V pondelok totiž prebehla akcia Plevel a NAKA zadržala napríklad bývalého krajského sudcu Pavla Polku či okresného sudcu Daniela Béreša. Zatkli aj predsedníčku žilinského krajského súdu Evu Kyselovú.

Búrka medzi sudcami teda pokračuje a dnes sa budem Romana Cuprika pýtať, čo sa to začiatkom týždňa dialo, čo tí sudcovia spáchali a aké trestné činy kryli.

Krátky prehľad správ

Tento rok kvôli pandémii nebude v Bratislave ani v Košiciach festival Biela noc. Organizátori po konzultácii s hygienikmi a epidemiológmi tvrdia, že nie je správne a v tejto chvíli ani možné do mesta prilákať tisíce návštevníkov.

Svetová zdravotnícka organizácia očakáva, že v Európe bude rásť počet obetí nového koronavírusu. WHO odhaduje, že sa tak stane na jeseň, v októbri a novembri. Organizácia tiež zdôrazňuje, že pandémia automaticky neskončí s príchodom vakcíny: a nejako sa s nákazou budeme musieť naučiť žiť.

Aj ďalšie laboratóriá potvrdili otravu novičokom v prípade ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Nemecká vláda v pondelok povedala, že laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku nezávisle od seba potvrdili zistenia nemeckých expertov. Nemecko požaduje od Ruska vysvetlenie, čo sa stalo a vyhráža sa, že zastaví projekt plynovodu NordStream 2.

Svet sa blíži k rozhodujúcej teplotnej hranici, varujú vedci. Oteplenie o 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnym časom totiž môže dočasne nastať už do roku 2024. Vedci tiež upozorňujú, že týmto tempom sa svet oteplí najmenej o tri stupne v priemere, čo bude mať katastrofické dôsledky pre mnohé regióny planéty.

Včelí jed dokáže zničiť agresívne rakovinové bunky, naznačuje nový výskum. Vedci zistili, že jed zo včely medonosnej dokáže zneškodniť agresívne bunky, ktoré majú na svedomí rakovinu prsníka, no toxický môže byť aj pre nádory spôsobujúce rakovinu pľúc, vaječníkov či pankreasu bez toho, aby poškodzoval zdravé bunky.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je mini séria našich kamarátov z českého Deníka N, My a mýty, ktorú nájdete ako súčasť ich denného podcastu Studio N. Psychoterapeut Honza Vojtko sa tam rozpráva so svojimi hosťami o mýtoch v medziľudských vzťahoch aj problémoch, ktoré nás tak nejako už všetkých sprevádzajú. A je to zaujímavé aj príjemné počúvanie.

