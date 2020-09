Gyimesi: Fungovanie samospráv by sa malo zreformovať od začiatku

Poslanec predložil do parlamentu novelu upravujúcu fungovanie hlavného kontrolóra.

16. sep 2020 o 10:56 TASR

BRATISLAVA. Zákon o obecnom zriadení a fungovaní samospráv by sa mal zreformovať "od začiatku". Myslí si to poslanec Národnej rady SR Juraj Gyimesi (OĽANO), ktorý do parlamentu predložil novelu zákona upravujúcu fungovanie hlavného kontrolóra v obciach i samosprávnych krajoch.

Hlavní kontrolóri sú podľa neho garantmi transparentnosti, čestnosti a zákonnosti v samosprávach.

Článok pokračuje pod video reklamou

Gyimesi na stredajšej tlačovej konferencii uviedol, že zákon treba napísať tak, aby v ňom bolo explicitne uvedené, čo sa robiť môže a čo nie.

Často sa podľa neho stáva, že ľudia vo vedení samospráv nie sú odborníci vo verejnej správe, a preto si nevedia zákon vykladať.

Hlavný kontrolór by mal byť podľa poslanca autonómny vo svojej činnosti. V súčasnosti totiž podľa neho nemôže urobiť kontrolu podľa svojho uváženia či podnetu.

Gyimesi navrhol viaceré úpravy v pôsobnosti hlavného kontrolóra, keďže sa však neodobrili v koalícii, prichádza podľa neho s "kozmetickou zmenou".

Navrhovaná úprava spočíva v tom, že hlavný kontrolór by mohol požiadať o slovo pri rokovaní obecného zastupiteľstva či zastupiteľstva samosprávneho kraja.

Zároveň by malo uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra explicitne obsahovať dôvody odvolania.

Hoci ide podľa poslanca o kozmetickú zmenu, môže uľahčiť kontrolórovi prácu, napríklad, ak je v spore so starostom. Na zastupiteľstvách by tak mohol mať možnosť vystúpiť a obhajovať svoju činnosť.

O novele by mali poslanci rokovať na septembrovej schôdzi parlamentu.