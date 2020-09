V koaličnom návrhu k novele o potratoch je aj interrupčná tabletka

Tabletka je podľa Cigánikovej bezpečnejšia ako chirurgický zákrok.

16. sep 2020 o 11:58 TASR

BRATISLAVA. Sprístupnenie interrupčnej tabletky, a teda možnosť podstúpiť interrupciu aj medikamentóznou cestou, je súčasťou koaličného pozmeňujúceho návrhu k novele z dielne OĽANO, ktorá upravuje oblasť potratov.

Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedla predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS).

Dodala, že o pozmeňujúcom návrhu rokuje ešte klub OĽANO. Ďalšie detaily návrhu uviesť nechcela.

Stačí zmeniť vyhlášku

Cigániková vyhlásila, že najjednoduchšou cestou, ako zaviesť interrupčnú tabletku, je cez úpravu vyhlášky ministerstva zdravotníctva.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) podľa jej slov uviedol, že situáciu riešiť bude, ak bude "dotlačený" odbornými, nie politickými kruhmi.

"Spôsob, ako zmeniť to, že u nás sa nemôže interrupcia vykonávať interrupčnou tabletkou, je jednoduchý, stačí zmeniť vyhlášku, na to nepotrebuje minister zdravotníctva ani parlament, ani zhodu v koalícii," povedala.

Cigániková zároveň skonštatovala, že žiaden pozmeňujúci návrh bez účasti interrupčnej tabletky by nemal zmysel.

Dodala, že pozmeňujúci návrh je už vyše týždňa pripravený, čakajú na výsledky rokovania klubu OĽANO.

Stretnutie s odborníkmi

Cigániková sa v stredu na pôde zdravotníckeho výboru stretla s odborníkmi na gynekológiu a pôrodníctvo.

Po jeho skončení sa skonštatovala, že pokiaľ dnešný právny rámec dovoľuje ženám podstúpiť interrupciu, mala by byť realizovaná metódami, ktoré sú najmodernejšie a najšetrnejšie k ženám, čo v súčasnosti na Slovensku nie je realitou.

Odborníci Cigánikovú podľa jej slov informovali o vypracovanom návrhu a postupe, akým spôsobom by tabletka mala byť dostupná, ak by bola povolená. Zdôraznila, že nikto nežiada, aby sa tabletka predávala v lekárni bez účasti gynekológa, všetko by malo prebiehať pod dohľadom odborníka. Existuje podľa nej množstvo dôkazov, že chemická interrupcia je bezpečnejšia ako chirurgická.

Hlavný odborník pre gynekológiu a pôrodníctvo Miroslav Borovský uviedol, že pokiaľ sú interrupcie povolené, mali by sa robiť najšetrnejším spôsobom. Tzv. potratová tabletka má podľa neho menej zdravotných dôsledkov. Budú sa podľa neho tešiť, keď interrupčný zákon prejde so zmenami, ktoré zabezpečia, aby sa mohli potraty robiť medikamentózne.

Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha vyhlásil, že problematika potratovej tabletky nie je nová, pretože vo vyspelých krajinách sa podľa neho používa vyše 20 rokov. "V žiadnej z krajín, kde bola potratová tabletka zavedená, nedošlo k zvýšeniu počtu interrupcií," ubezpečil.

Na konci schôdze

Koalícia sa dohodla, že poslanci budú o potratovej novele rokovať na konci septembrovej schôdze.

OĽANO v novele, okrem iného, navrhuje zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chce potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch.