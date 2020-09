Pellegrini sa vzdá funkcie podpredsedu parlamentu

Smer navrhne na post Blanára.

16. sep 2020 o 12:48 (aktualizované 16. sep 2020 o 13:27) TASR a SITA

BRATISLAVA. Expremiér Peter Pellegrini (nezaradený) odstúpi z funkcie podpredsedu Národnej rady SR k 30. septembru. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii.

„Rešpektujem, že naša novovzniknutá strana Hlas - sociálna demokracia neprešla parlamentnými voľbami a strana Smer si nárokuje tento post na základe volebného výsledku.

Dovolím si poznamenať, že bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí, sme sa nemalou mierou o výsledok Smeru pričinili aj my, ktorí sme odišli do strany Hlas - sociálna demokracia," povedal expremiér Pellegrini.

Ako dodal, týmto krokom sa definitívne rozviazali spojenia s ich bývalou politickou stranou.

Pozíciu si vzhľadom na výsledky parlamentných volieb nárokuje strana Smer-SD, z ktorej Pellegrini odišiel. Tá už avizovala, že na post navrhne svojho podpredsedu Juraja Blanára.

Diskusiu o možnej kandidatúre ešte neuzavreli

Pellegrini skonštatoval, že na jeho funkciu je naviazaný aj pracovný pomer viacerých zamestnancov parlamentu.

Aj preto sa podľa vlastných slov rozhodol pre svoj odchod ku koncu mesiaca. "Ja si myslím, že ešte dva týždne nominant Smeru-SD bez tejto funkcie prežije," povedal.

Podľa jeho slov ešte neuzavreli diskusiu, či sa bude o tento post uchádzať v prípadnej voľbe v pléne.

Poukázal na to, že vzniknutá strana Hlas - sociálna demokracia má podporu verejnosti a tiež na to, že jeho 11 poslanci získali vo voľbách do parlamentu väčšinu hlasov pre stranu Smer-SD.

Kollár prisľúbil Hlasu priestory

Dodal, že na schôdzi tiež oficiálne požiadajú o vytvorenie poslaneckého klubu. "Nerobíme si nádeje, že tento počin bude úspešný, pretože vládna koalícia a naši bývalí opoziční kolegovia sa mediálne vyjadrili jasne," skonštatoval.

Deklaroval, že aj v prípade, ak im vznik klubu neodsúhlasia, plánujú pracovať s plným nasadením. Poukázal aj na nevýhody toho, že poslanci nemajú klub.

Napríklad stratu predsedníckych pozícií v kontrolných výboroch alebo to, že nemôžu navrhovať spolu s ďalšími doplnenie programu schôdze a podobne.

Pellegrini tiež ocenil prístup predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý sa podľa jeho slov snaží aj pri rokovaní vedenia parlamentu prizvať tiež predsedu opozičnej strany, ktorá nemá podpredsedu parlamentu.

Šéf parlamentu mu podľa jeho slov prisľúbil aj vyriešenie priestorov, kde by mohli poslanci fungovať, a že ho bude pozývať aj na poslanecké grémium.