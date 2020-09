Balciara vystrieda Kleštinec. Vojenskí tajní budú mať nového šéfa

Kleštinec na poste strieda Jána Balciara.

16. sep 2020 o 14:20 (aktualizované 16. sep 2020 o 15:07) TASR

BRATISLAVA. Novým riaditeľom Vojenského spravodajstva (VS) sa stal brigádny generál Róbert Kleštinec, ktorý doteraz pôsobil vo funkcii zástupcu veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) ho predstavil na stredajšej tlačovej konferencii.

"Bude mať pred sebou veľkú úlohu, musí získať dôveru občanov a politického vedenia, ktorú vďaka jeho predchodcovi VS stratilo," skonštatoval Naď.

Pripustil, že Vojenské spravodajstvo malo v minulosti veľa káuz a problémov. To, čo sa dialo za predchádzajúceho šéfa služby Jána Balciara, však podľa neho nemalo obdobu.

Prípad falošného obvinenia voči svojej osobe hodnotí pritom Naď len ako jeden z príkladov zneužívania tajnej služby na politické účely.

Minister predstavil Kleštinca ako vysokorešpektovaného generála, ktorý má odrobené desiatky rokov v rezorte obrany.

Nespájajú sa s ním podľa neho žiadne negatívne informácie a má skúsenosti zo SR i zahraničia.

Zdôraznil, že ako kandidát na riaditeľa VS prešiel Kleštinec prísnym skríningom - má bezpečnostnú previerku na stupeň "prísne tajné", absolvoval tiež psychotesty a vyšetrenie na polygrafe.

"Nebude to jednoduché, ale ja si myslím, že gro ľudí, ktoré pracuje vo Vojenskom spravodajstve, si je vedomé, čo je hlavná úloha VS," skonštatoval Kleštinec. Dodal, že VS treba dostať z prvých stránok novín, aby sa mohlo venovať svojmu poslaniu.

Minister avizuje aj ďalšie zmeny vo VS, pracuje sa podľa neho na zmene hodnostnej štruktúry a zníži sa počet generálskych miest. Dodal, že odkedy sa stal ministrom, služba nemala žiadnu kauzu, zostali len tie z minulého obdobia.

Šéf rezortu obrany odpovedal aj na otázky, prečo obsadenie postu riaditeľa VS trvalo tak dlho. "Ja som to nepotreboval obsadiť rýchlo, ale kvalitne," reagoval. Poznamenal, že v preverovacom procese bolo viacero kandidátov, z ktorých si vybral toho najlepšieho.

Pozícia riaditeľa VS sa uvoľnila po odchode Jána Balciara. Riadením bol od apríla poverený 1. zástupca riaditeľa VS Juraj Štefanka.

Vojenské spravodajstvo plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti SR v pôsobnosti Ministerstva obrany SR.