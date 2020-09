Hrnko sa stal poradcom Kollára, bude mu radiť v národnostných otázkach

Koľko za funkciu poradcu zarobí, Hrnko nevedel povedať.

16. sep 2020 o 16:03 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Bývalý poslanec parlamentu a expodpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) Anton Hrnko je oddnes poradcom šéfa Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina) pre „národnostné otázky.“

Informoval portál webnoviny.sk.

Cez víkend sa zúčastnil snemu SNS v Liptovskom Mikuláši, na ktorom bol súperom Andreja Danka o post predsedu strany.

Hrnko v tomto súboji neuspel a vyjadril sa, že bude naplno dôchodcom.

Súvisiaci článok Danko obhájil post šéfa SNS, po vyhlásení výsledku časť členov na protest odišla Čítajte

„Keď som išiel zo snemu z Liptovského Mikuláša, tak mi zavolal predseda parlamentu, že mu je ľúto, že som nebol zvolený za predsedu a že Slovensko by potrebovalo takú stranu, ale pod Dankom to nejde. Opýtal sa ma, či by som mu nešiel robiť poradcu pre národné otázky,“ priblížil Hrnko situáciu, ako k ponuke od Kollára došlo.

Hrnko sa vzápätí Kollára opýtal, či bude zvažovať jeho názory. „Odpovedal mi, že áno. Myslím si, že ešte by som mohol byť trochu užitočný pre tento štát. Keď aspoň niečo urobím, kým pôjdem definitívne do penzie, tak to asi bude pozitívne. Prijal som to, lebo aj tak nemám čo doma robiť,“ ozrejmil.

Hrnko bude za výkon novej funkcie poberať plat. Aká bude jeho výška, nevedel povedať.

„Ja skutočne peniaze nepotrebujem, ale asi bude nejaký plat. Budem s tým musieť niečo urobiť, lebo to neviem minúť,“ dodal.