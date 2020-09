Poslanec Smeru Susko kritizoval návrh novely zákona o zaistení majetku

Prílepky sa podľa neho vláda vo svojom programovom vyhlásení zaviazala nevyužívať.

16. sep 2020 o 17:05 TASR

BRATISLAVA. Návrhom novely zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku sa majú meniť aj ďalšie právne úpravy, ktoré priamo s návrhom nesúvisia, ide teda o prílepky.

V diskusii v pléne to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Boris Susko (Smer). Návrhom sa podľa neho novelizujú napríklad trestný zákon, trestný poriadok, či zákon o správe daní.

Označil to za prílepky, ktoré sa podľa neho vláda vo svojom programovom vyhlásení zaviazala nevyužívať.

"V týchto novelizovaných prílepkoch sa neriešia len otázky súvisiace s návrhom, ale riešia sa nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré nesúvisia priamo so zaisťovaním majetku," povedal Susko s tým, že ide podľa neho o typické príklady prílepkov. Tieto zákony by si podľa neho zaslúžili vecnú samostatnú odbornú diskusiu.

Susko reagoval aj na zámer zriadiť nový úrad, ktorý bude spravovať zaistený majetok.

Návrh podľa neho počíta s tým, že úrad bude správu zaisteného majetku môcť zveriť iným povereným osobám, pričom nedefinuje, kto touto osobou môže byť. "Predpokladám, že to budú súkromné osoby. Teda máme vážne obavy a podozrenia, že tu bude môcť dochádzať k biznisu pre určité skupiny osôb, ktoré budú môcť spravovať cudzí majetok," dodal.

Navrhované zavedenie trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody je podľa neho naformulované veľmi široko. Bude podľa neho vyvolávať pochybnosti a problémy tým, že bude môcť dôjsť ku kriminalizácii aj z iných pohnútok, ako je cieľom navrhovanej úpravy.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) odmietla, že návrh obsahuje prílepky. Pripomenula, že nemáme efektívny nástroj k správe zaisteného majetku. Návrh novely súvisí podľa nej aj s postihom a inštitútmi, ktoré sú preventívneho charakteru. Nový úrad musí podľa nej fungovať efektívne a hospodárne pre štát.

Trestný čin ohýbania práva by mal podľa Kolíkovej určovať správanie, ktoré sa už považuje za prekročenie hranice v rozhodovacej činnosti sudcu. Ak by prekročil hranicu, malo by to mať podľa nej trestnoprávny postih.

Navrhovaný trestný čin prikrmovania by mal podľa Kolíkovej slúžiť ako preventívny nástroj na určovanie hraníc, morálku, štandardy tých, ktorí sú vo verejných funkciách. "Aby dary, výhody, ktoré môžu súvisieť s pozvaniami na kultúrne podujatia, športové akcie, pobyty v hoteloch, či už pozvania na podujatie, ktoré prevyšujú výšku 200 eur, aby boli postihované, pretože môžu slúžiť k tomu, že budú ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sa nás všetkých týkajú, rozhodnutí, ktoré súvisia najmä s verejnou súťažou," uviedla Kolíková na stredajšej tlačovej konferencii.