Smer podáva trestné oznámenie na finančnú skupinu Arca Capital

Dôvodom je podozrenie, že zvýhodnila niektorých klientov voči ostatným, a to rodinu premiéra Matoviča.

17. sep 2020 o 11:00 (aktualizované 17. sep 2020 o 11:39) SITA

BRATISLAVA. Strana Smer podáva trestné oznámenie na finančnú skupinu Arca Capital. Dôvodom je podozrenie, že zvýhodnila niektorých klientov voči ostatným, konkrétne rodinu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal predseda strany Smer Robert Fico.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Vyžíval sa, keď firmy mali problémy. Impérium Krúpu môže padnúť Čítajte

Zásadné podozrenie spočíva podľa predstaviteľov Smeru v tom, že rodina Matovičovcov investovala do Arca Capital obrovskú sumu peňazí.

„Druhé podozrenie je, že boli zvýhodnení pred inými veriteľmi a s vysokou pravdepodobnosťou im bola vrátená nielen istina, ale aj výnosy, a to na úkor iných veriteľov, pretože ako je všeobecne známe, táto spoločnosť má vážne finančné problémy," doplnil Fico.

Ak sa podozrenie nepreukáže, strana trestné oznámenie podľa slov jej predsedu stiahne.

Súvisiaci článok Výpredaj roka? Čo vlastní problémová skupina Arca Capital Čítajte

Ak by rodina predsedu vlády bola medzi poškodenými, tak by podľa šéfa Smeru Matovič „už kričal dva týždne o nespravodlivosti, o zlých finančných skupinách, ktoré berú ľuďom peniaze, ale keďže mlčí on, mlčí jeho manželka, nič nepotvrdzujú, nič nevyvracajú, máme právo v tejto veci konať."

Podľa medializovaných informácií mala Matovičova manželka vložiť do Arca Capital do desať miliónov eur. Premiér sa v stredu po rokovaní vlády vyjadril, že už 14 rokov sa manželky nepýta, do čoho investuje či akým spôsobom má uložené peniaze.