Termín vyhlásenia Pralesov Slovenska ešte nie je známy, hovorí Budaj

Prírodnú rezerváciu má tvoriť 76 lokalít po celej krajine.

17. sep 2020 o 12:03 TASR

BRATISLAVA. Presný termín vyhlásenia prírodnej rezervácie Pralesy SR ešte nie je známy. Uviedol to vo štvrtok šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO).

Štátny podnik Lesy SR podľa ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽaNO) urobil všetko pre vyhlásenie rezervácie, treba doriešiť už iba detaily, ako sú okolité porasty, aby bolo možné spolužitie rezervácie a hospodárskej oblasti.

Ministerstvo životného prostredia pripraví dokument na schválenie vládou. Budaj verí, že ostatní ministri budú stáť pri schválení rezervácie za nimi. Presný termín však známy nie je, no chce, aby to bolo čo najskôr.

"Naša krajina bude obohatená o pralesy, ktoré ukážu, čo je to prirodzenosť lesných systémov," podotkol Mičovský. Dodal, že krajina potrebuje úctu a aktívny spôsob ochrany.

Riaditeľka Svetového fondu na ochranu prírody na Slovensku Miroslava Plassmann odovzdala petíciu na záchranu pralesov do rúk oboch ministrov. Tí prácu aktivistov ocenili. Petíciu podpísalo takmer 31-tisíc ľudí.

"Myslím, že verejnosť chápe, že prírodná rezervácia je pre spoločnosť a chce, aby táto spoločenská hodnota bola ocenená aj vládou," povedala. Zhodu pri vyhlásení rezervácie sa podľa Plassmann podarilo dosiahnuť prácou odborníkov, rokovaniami s lesníkmi, podpore ministerstiev a verejnosti.

Podľa Budaja by v prírodnej rezervácii mohli časom vzniknúť i turistické chodníky.

Prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska má tvoriť 76 lokalít po celom Slovensku. Celková rozloha prírodnej rezervácie by mala byť 6456,57 hektára. Lokality sú vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho. Najväčšie zastúpenie, viac ako 3000 hektárov, by malo byť v Banskobystrickom kraji a vyše 2000 hektárov v Žilinskom kraji. Pre rezerváciu by mal platiť piaty, najvyšší stupeň ochrany.