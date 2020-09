Mikloš: Reformy sú neustály proces, Matovičova slabina je mikromanažment

Fond obnovy musíme využiť na udržateľný rast.

18. sep 2020 o 22:53

S reformami treba začať čo najskôr a vláda by ich nemala tajiť. Hovorí bývalý minister financií a privatizácie IVAN MIKLOŠ, ktorý sa vo vláde Mikuláša Dzurindu podieľal na naštartovaní ekonomiky po Mečiarových vládach a radil aj ukrajinskému premiérovi. Ivan Mikloš bol hosťom v Rozhovoroch Zuzany Kovačič Hanzelovej. Rozhovor vznikol ešte predtým, ako sa na verejnosti objavila pracovná verzia reformného plánu, ktorý vypracoval Inštitút finančnej politiky a Útvar hodnoty za peniaze pri ministerstve financií.

Francúzsky plán reforiem z Fondu obnovy je na internete, u nás sa europoslanec Michal Šimečka nevedel dostať k informáciám podľa zákona. Rozumiete tým tajnostiam?

Viem, že experti rokovali a pripravovali podklady. Teraz je už asi len jediná cesta, zhrnúť to a nájsť politický kompromis. Obávam sa, že utajovanie bez verejnej diskusie nie je optimálna cesta.

Viem si predstaviť, že by sa to robilo inak a lepšie. Možnože je stále šanca na širšiu verejnú diskusiu, lebo do 15. októbra sa predkladá predbežný návrh. Definitívny treba odovzdať Európskej komisii do apríla.

Politici bojujúci za transparentnosť utajujú najdôležitejší plán zmeny všetkých čias. Je naozaj najdôležitejší?

Jednoznačne áno. Je to určite najdôležitejší nielen dokument, ale program pre Slovensko. Možno by som úplne nesúhlasil s tým, že sa už nebude dať meniť. Ako som povedal, do jari sa ešte môže dopracovať.

Ministerka pre investície Veronika Remišová hovorí, že ak Komisia zmení pravidlá a nepôjde o vízie reforiem, ale konkrétne projekty, tak jednak nestihneme fond čerpať a nebude sa dať ani použiť na platy učiteľov, daňovo-odvodovú a dôchodkovú reformu, ako o tom hovorila vláda.

To sa ešte presne nevie. Predpokladá sa, že miliardy z Fondu obnovy pôjdu v inom režime do rozpočtu na použitie, aké bude vláda chcieť. Pravdou je, že ak to bude zamerané viac projektovo, bude to ťažšie.

Treba si však uvedomiť, že reformy, v ktorých Slovensko počas troch vlád Roberta Fica zaostávalo, ako sú daňové a odvodové zaťaženie, vymožiteľnosť práva a ďalšie, by sme museli urobiť, aj keby Fond obnovy neexistoval.

Na všetky reformy nepotrebujete peniaze. Daňová reforma sa dá urobiť aj tak, že znížite dane, výpadok pokryjete z fondu a budete dúfať, že sa ekonomika naštartuje a prinesie zisk.

Ale môžete ju robiť aj ako rozpočtovo neutrálnu – znížite dane, ktoré bránia ekonomickému rastu a konkurencieschopnosti, napríklad príliš vysoké zdanenie práce, a kompenzujete to zvýšením iných daní alebo znížením únikov.

Za druhej Dzurindovej vlády sme urobili množstvo reforiem, ktoré posunuli krajinu dopredu a nemali sme žiadny Fond obnovy.