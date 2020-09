Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

19. sep 2020 o 8:17 The Slovak Spectator

1. Ako sa Slováci dokázali zmeniť za jedno desaťročie, píše Američan žijúci v Prahe: From resigned observers to truth-demanders. How Slovaks have changed in one decade

2. V hlavnom meste beží fjúžn festival. V podcaste sa dozviete, čo by ste si nemali nechať ujsť: Podcast guide: All you need to know about [fjúžn] 2020

3. Ako chutí Frankova z Rače? Vysvetlí vinár, ktorému sa splnil sen: The older the vine, the better the wine. How to keep an old vineyard alive

4. Poznáte všetky vyhliadky v meste? Už čoskoro budete môcť zavítať na vežu františkánskeho kostola: Bratislava has new lookout point – the tower of the Franciscan Church

5. Mesto medzi horami. Liptovský Mikuláš zdobí prvý mural s horskou tematikou: Liptovský Mikuláš has its first mural

6. Prišla z Holandska a zostala: Slováci za ten čas získali veľa sebavedomia: I always feel like a foreigner but Slovakia is my home

7. Dánska firma, ktorá stojí za návrhom centrály Google, navrhne aj nový kampus pre slovenskú IT firmu: Studio that designed Google headquarters will work on a project in Bratislava

8. Slovensko má historickú šancu modernizovať krajinu a reštartovať ekonomiku na zelených a digitálnych princípoch: Slovakia has an historic chance within reach. Despite the crisis

9. Prečo stojí za to navštíviť Skalicu? Prezradí vám americký cestovateľ: Skalica: Hospitable frontier town (from our archive)

10. Slováci nechcú, aby si ich deti brali cudzincov: Most Slovaks do not want their children to marry foreigners, poll shows

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.