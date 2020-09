Prieskum: Ak by sa cirkvi odlúčili od štátu, zo svojho by im prispelo len minimum ľudí

Až 77 percent ľudí by cirkvám nebolo ochotných prispieť.

20. sep 2020 o 13:23 Michal Katuška

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

BRATISLAVA. Odluka od štátu by cirkvám na Slovensku výrazne znížila množstvo peňazí. Väčšina ľudí by totiž výpadok príjmov od štátu odmietla nahradiť z vlastného dobrovoľnými príspevkami.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza.

Až 77 percent respondentov odpovedalo "asi nie" alebo "určite nie" na otázku: "v posledných týždňoch sa opätovne objavila téma odluky cirkví od štátu a ich financovania. V tejto súvislosti sa chceme opýtať – boli by ste ochotný/á pravidelne prispievať nejakej cirkvi z vašich peňazí?".

Focus sa pýtal od 26. augusta do 2. septembra 1022 respondentov.

Cirkvám by dobrovoľne prispievali najmä voliči KDH

Ak by štát prestal cirkvám prispievať na ich chod, voliči KDH sú jediní, kde by ich viac než polovica bola ochotná financovať cirkev z vlastných peňazí. Predstaviť si to vie 61 percent z nich.

Z parlamentných strán takúto možnosť najviac preferujú voliči Za ľudí, no aj tých je len menšia časť, 41 percent.

Najväčšia vládna strana OĽaNO sa štylizuje ako konzervatívne hnutie, ale len 22 percent jej voličov by súhlasilo s tým, aby cirkvi platili oni namiesto štátu.

O podpore "kresťanskej" kultúry neustále hovorí aj líder Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba, ktorý často nosí na saku aj pripnutý kríž. Cirkvi by sa ale na finančnú podporu od voličov ĽSNS spoľahnúť nemohli. Prispievať by bolo ochotných len 19 a pol percenta z nich.

Spomedzi voličov opozičného Smeru a Hlasu sú mierne ochotnejší prispievať cirkvám voliči strany Petra Pellegriniho. Prispievať im je ochotných 21,7 percenta voličov. U voličov Smeru je to 20,9 percenta podporovateľov.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Pomohli by najmä tí, čo sú v kostoloch často

Ochota prispievať cirkvám z vlastného majú najmä ľudia nad 65 rokov (27,7 percenta), obyvatelia Prešovského kraja (26,8 percenta) a ľudia z najväčších slovenských miest mimo Košíc a Bratislavy.

Cirkvi by sa mohli viac spoľahnúť na príspevky od konzervatívne zmýšľajúcich ľudí (28,8 percenta), veriacich rímskokatolíkov (22,4 percenta) a voličov pravice (26,7 percenta).

Najvýraznejšiu podporu vyjadrili cirkvám najvernejší veriaci, teda tí, ktorí chodia do kostola najčastejšie. Takmer 52 percent z ľudí, čo navštevujú bohoslužby niekoľkokrát do týždňa, by bolo ochotných vo financovaní cirkví nahradiť štát.

Ak veriaci chodia do kostola raz za týždeň alebo raz za mesiac, potom ochota prispieť klesá, no stále je v porovnaní s ostatnými kategóriami vyššia (36 percent a 31,3 percenta).

Maďari sú o niečo ochotnejší než Slováci

Najmenší záujem živiť cirkvi spomedzi profesií majú podnikatelia a živnostníci, z ktorých by im dobrovoľne prispievať chcelo len 13,9 percenta ľudí.

Najviac prispievateľov cirkvám je podľa prieskumu Focusu medzi "tvorivými odbornými pracovníkmi". Prispelo by im 26,6 percenta z nich.

Na základe národnosti by sa cirkvi mohli viac spoľahnúť na príspevky od maďarskej menšiny. Prispievať by spomedzi nich bola ochotných približne štvrtina ľudí (26 percent).

Spomedzi ľudí hlásiacich sa k majoritnej slovenskej národnosti by peniaze cirkvám poslielala približne pätina Slovákov (19 percent).