Ak to bude v zákone, Matovič nemá problém vzdať sa titulu

Premiér povedal, že na titule si nezakladal.

20. sep 2020 o 12:16 SITA

BRATISLAVA. Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) nemá najmenší problém sa vzdať svojho vysokoškolského titulu, keď to bude napísané v zákone.

Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

V súvislosti s kauzou svojej diplomovej práce premiér priznal, že flákal štvrtý a aj piaty ročník na vysokej škole.

"Netušil som, že som mal v diplomovej práci problém," povedal premiér. Potvrdil, že na titule si nezakladal a neprikladal tomu veľkú váhu.

V diskusnej relácii zopakoval, že popri škole už podnikal. Ako tvrdí, pri podpise si titul pred meno nedáva.

Matovič: Moja manželka neukradla ani euro

Premiér sa v diskusnej relácii vyjadril sa aj ku kauze Arca Capital, do ktorej mala jeho manželka Pavlína Matovičová vložiť financie.

Premiér poznamenal, že jeho manželka má tri zmenky po 200-tisíc eur v Arca Investments, pričom nič nevyberala a veriteľov v ničom neokradla. Zopakoval, že sa o financie svojej manželky nestará už 14 rokov.

Poznamenal tiež, že jeho žena investovala v čase, keď bol už premiérom. Zároveň tvrdí, že jej žiadne informácie neposunul a jeho manželka podľa neho investovala do firmy, lebo nemala informáciu, že ide o nebezpečnú investíciu.

"Moja manželka neukradla ani jedno euro," vyhlásil premiér.

Ako dodal, zatiaľ nevie, o akú sumu ako rodina prišli. Stále nevidí dôvod, aby jeho manželka ukazovala výpis z účtov.

Pomôcť chcú mestským hotelom

Umelcom, športovcom alebo prevádzkovateľom by sme podľa slov premiéra nemali zakazovať podnikať. Poukázal napríklad na to, aby neplatili také prísne obmedzenia zhromažďovania ľudí na jednom mieste, napríklad pri svadbách.

Matovič tiež povedal, že reštaurácie, ale aj ubytovacie zariadenia v turistických oblastiach mali vyššie príjmy v lete ako vlani. "Problém majú mestské hotely, tým chceme cielene pomôcť na základe výpadku tržieb," uviedol.

Poukázal tiež na to, že budú sanovať firmy, keď si to vypýtajú. Dodal však, že sa bude musieť vyplniť formulár, keď tak firmy neurobia, peniaze nedostanú.

Premiér nechce ubližovať kultúre

Matovič sa vyjadril aj k tomu, prečo zasahuje do rozhodnutí pandemickej komisie a mení ich. "Keď mám pocit, že rozhodnutia idú v súlade so zdravým rozumom, nemám dôvod, aby som do toho zasahoval," povedal.

Poukázal na to, že v sobotu 19. septembra bol na premiére v Slovenskom národnom divadle, kde bolo asi 400 ľudí. "Nikto tam nezakašľal, nekýchal a z rozhodnutia komisie by tam bolo iba 50 ľudí," vysvetlil premiér s tým, že by bolo zlé, keby sa kultúre takto ublížilo.

Matovič v relácii takisto povedal, že by mu neprekážalo, ak by sa legislatíva o hmotnej zodpovednosti politikov týkala aj ľudí, ktorí s politikom žijú v jednej domácnosti.

Podľa premiéra však ide o veľmi citlivú tému a o tom, koho presne sa bude legislatíva týkať, sa bude musieť rozhodnúť v koalícií.

Matovič tiež potvrdil, že by mohla byť predstavená na jeseň. Vláda sa k tomu zaviazala v programovom vyhlásení vlády.