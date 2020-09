Kotleba opäť namieta zaujatosť sudkyne

Pokračuje súd v kauze kontroverzných šekov.

21. sep 2020 o 9:12 SITA

PEZINOK. Predseda politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v kauze kontroverzných šekov opätovne namietol zaujatosť samosudkyne Ruženy Sabovej.

Dôvodom je podľa neho podnet, ktorý sudkyňa adresovala na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA).

Kotleba chce podať trestné oznámenie

Podľa Kotlebu sa podnet týkal videa, ktoré o jeho súdnom procese zverejnil „amatérsky youtuber“.

Podľa predsedu ĽSNS podanie podnetu zo strany sudkyne znamená, že sleduje pokrývanie súdneho procesu v médiách a môže tak byť ovplyvnená.

„Týmto samosudkyňa koná v môj neprospech,“ povedal obžalovaný. Zároveň avizoval podanie trestného oznámenia pre zasahovanie do nezávislosti súdu.

Podľa neho sa tohto skutku dopustil príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý sudkyňu na video upozornil.



Sabová však v tejto súvislosti uviedla, že o námietke konať nebude, keďže nespĺňa procesné náležitosti.

Šeky so symbolickou sumou

Kotleba čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.

Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „We must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.