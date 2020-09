Zrušili obvinenie Havrana, do prípadu zasiahla Generálna prokuratúra

Stíhali ho z prečinu hanobenia národa.

22. sep 2020 o 11:33 Peter Kováč

BRATISLAVA. Publicista a teológ Michal Havran už nie je obvinený za článok, v ktorom kritizuje radikálneho katolíckeho kňaza Mariana Kuffu.

Text s názvom Pošlite Kuffu do cirkusu vyšiel v júni 2018 v denníku SME.

Havran pôvodne síce nepochodil so sťažnosťou proti obvineniu, no teraz do prípadu zasiahla Generálna prokuratúra.

Doterajší postup špeciálnej prokuratúry bol podľa nej nesprávny, a preto zrušila uznesenie o odmietnutí sťažnosti, ale aj o samotnom obvinení. Znamená to, že Havran viac obvinený nie je a stíhanie pokračuje už len vo veci.

Publicista bol obvinený z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečinu ohovárania. Od začiatku sa však ohradzoval voči tomu, že by chcel niekoho znevažovať alebo urážať pre jeho vieru. článok však bol pamflet, žáner, ktorého bežnou súčasťou je irónia

Dozorujúcemu prokurátorovi Marianovi Vargovi aj pre tieto argumenty prikázala generálna prokuratúra znova konať a rozhodnúť. Naznačuje to, že zrušené bude zrejme aj samotné stíhanie vo veci.

Stanovisko Generálnej prokuratúry z polovice septembra, ktoré má denník SME k dispozícii, pritom doterajší postup v prípade značne kritizuje. Námestník prokuratúry Jozef Szabó píše, že sporný článok ani zďaleka nemožno považovať za hanobenie či za taký, ktorý je namierený voči všetkým veriacim.

"Článok obvineného (Havrana) možno vnímať ako prejav jeho rozhorčenia a odvetnú reakciu na verejné vystupovanie poškodeného (Kuffu), ktorý je verejne známou osobou," upozorňuje Szabó.

Vysvetľuje, že práve médiá sú v demokratickej, slobodnej a modernej informačnej spoločnosti priestorom, kde prebieha najzásadnejšia debata o verejných záležitostiach.

"(Havran) svoje hodnotiace úsudky nevyslovuje bezdôvodne, ale majú svoj skutkový základ v predchádzajúcich kontroverzných vyhláseniach a vystúpeniach poškodeného (Kuffu)," píše Szabó.

Trestné oznámenie podala pôvodne advokátska kancelária Jána Čarnogurského mladšieho. Ide o syna známeho bývalého politika a spoluzakladateľa KDH Jána Čarnogurského, ktorý sa netají obdivom k Rusku alebo rečnil na mítingoch polovojenskej skupiny Slovenskí branci.

V článku Havran o Kuffovi písal napríklad to, že pôsobí ako "vyšinutý metafyzický predátor, ktorý nenávidí svet, nenávidí ľudské spoločenstvo, štylizuje sa do polohy Jána Krstiteľa". Kuffa podľa neho používa jazyk náboženského teroru.

Publicista v článku ironizoval napríklad to, ako prišiel Kuffa so soškou do parlamentu v máji 2018 podporiť návrh extrémistickej ĽSNS o potratoch.

"Jeho spojenie s fašistami je obklopené hnedým smradom a Ježiško by mu za to naložil," napísal Havran. "To, že ho už vtedy jeho zamestnávateľ nepoučil, žiaľ, udržiava časť verejnosti v predstave, že katolicizmus je už u nás taký, že nikdy nevytvoril priestor na nespochybniteľnú a kultivovanú príčetnosť, že prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci s čo najdebilnejším panteónom bôžikov, bábik a fakieľ."