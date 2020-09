Povolili politickú reklamu aj pre komunálne voľby

Od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021 bude platiť ďalšia zbraňová amnestia. Novela má za cieľ zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadnú identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou. Za schválenie novely hlasovali takmer všetci prítomní poslanci.

Zoznam pamätných dní a štátnych sviatkov by sa mohol zmeniť. Poslanci posunuli do druhého čítania dve novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch z dielne OĽANO a ďalšiu z dielne všetkých štyroch koaličných klubov. Pribudnúť by mohli tri pamätné dni, medzi nimi napríklad 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Jeden z pamätných dní by sa mohol preradiť medzi štátne sviatky, a to 28. október ako Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu.

Podmienky na odvolanie komisára pre deti, a tiež komisára pre osoby so zdravotným postihnutím by sa mohli upraviť. Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Koaliční poslanci Ondrej Dostál (SaS) a Vladimíra Marcinková (Za ľudí) v nej navrhujú, aby bolo možné odvolať komisárov napríklad aj v prípade porušovania zákona. Argumentujú nedostatočným znením zákona v tejto oblasti.

Do zákona o športe by sa mohli doplniť nové skutkové podstaty dopingu súvisiace s ochranou informátorov, tzv. whistleblowerov. Ide napríklad o odrádzanie od oznámenia dopingu príslušnému orgánu alebo pomstu za oznámenie dopingu zo strany športovca alebo inej osoby. Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania.

Prístup vojakov k rehabilitačným a liečebným zariadeniam Ministerstva obrany SR a čerpanie preventívnej rehabilitácie v nich by sa mohli zlepšiť. Je to cieľom novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania.

Na rokovaniach obecného zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja by mohol požiadať o slovo aj hlavný kontrolór obce či samosprávneho kraja. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorou sa mení aj zákon o samosprávnych krajoch. Poslanci legislatívu posunuli do 2. čítania.

Politické strany a hnutia by už viac nemuseli viesť osobitný účet v Štátnej pokladnici. Vyplýva to z novely zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorou sa mení aj zákon o Štátnej pokladnici. Poslanci ju posunuli do druhého čítania. Predkladateľ úpravy a predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) v dôvodovej správe poznamenal, že pre strany a hnutia takáto povinnosť znamená nadmernú administratívnu záťaž bez akejkoľvek pridanej hodnoty.

Kandidáti na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) by mohli prejsť aj verejným vypočutím v Národnej rade (NR) SR. Poslanci NR SR posunuli do druhého čítania novelu zákona o vysielaní a retransmisii z dielne predsedu mediálneho výboru NR SR Kristiána Čekovského a predsedu ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka (obaja OĽANO).