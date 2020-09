Zdravotné poisťovne vrátia poistencom za lieky vyše 5,5 milióna eur

Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

22. sep 2020 o 14:13 TASR

BRATISLAVA. Zdravotné poisťovne v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky.

Takmer štvrť miliónu poistencov posielajú za druhý štvrťrok tohto roka viac ako 5,5 milióna eur.

Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne ide o 182 731 poistencov a sumu vyše 3,8 milióna eur, priblížil jej hovorca Matej Neumann.

"Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 43 384 dôchodcov, 132 247 držiteľov preukazu ŤZP, 6 700 detí do šesť rokov veku a 400 detí do šesť rokov veku so zdravotným postihnutím," doplnil.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najvyšší vrátený doplatok je pre 11-ročného poistenca vo výške 9 661 eur.

Zdravotná poisťovňa Dôvera vracia 58 000 poistencov sumu 1,36 milióna eur.

"Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 13 931 dôchodcov, 37 389 držiteľov preukazu ŤZP, 6 761 detí do šesť rokov veku a 258 detí do šesť rokov veku so zdravotným postihnutím," povedal PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.

Najviac, 5450 eur, sa vracia štvorročnému chlapcovi.

V prípade Union ZP ide 15 358 poistencov a sumu 373 943 eur, ozrejmila jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

"Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 1990 dôchodcov, 6 872 držiteľov preukazu ŤZP, 2 547 detí do šesť rokov veku a 81 detí do šesť rokov veku so zdravotným postihnutím," uviedla.

Najvyšší doplatok vyplatia sedemročnému dieťaťu so svalovou dystrofiou, ide o sumu 6 117,72 eur.

Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa.

Treba však pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli.

Ministerstvo zdravotníctva aktuálne navrhuje, aby sa doplatky za lieky pre deti do šesť rokov, dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) zrušili.

Vybraným skupinám pacientov by sa tak vracala celá suma doplatkov a nielen do výšky ochranného limitu.