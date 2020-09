Odkrývanie: Deportácie si vyskúšali ľudáci "nanečisto" už v roku 1938

Za hranice Slovenska vyviezli tisíce ľudí.

23. sep 2020 o 17:05 Soňa Gyarfašová

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/degze-ecc9ca?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=107

V podcaste s názvom Odkrývanie, kde spolu s Dokumentačným strediskom holokaustu odkrývame temné aj biele miesta našej minulosti a po 75 rokoch sa k tragédii holokaustu vraciame cez konkrétne ľudské osudy.

Dnes si predstavíme príbeh Zoltána Breinera. Mal iba šesť rokov, keď ho deportovali spolu s rodičmi z Humenného, kde žili, za hranice Slovenska. Nepísal sa však vtedy rok 1942 – no udalosti, o ktorých hovoríme sa stali ešte oveľa skôr. Je to kapitola našej histórie, ktorá zostáva doteraz aj podľa historikov takmer neznáma – už v roku 1938 deportoval zo svojho územia – za hranice ľudácky režim tisíce obyvateľov zo židovským pôvodom.

Nestali sa to pod nátlakom Nemcov, ale z ich vlastnej iniciatívy samotných ľudákov.

„Deportácie z roku 1938 považujú mnohí historici za začiatok holokaustu na Slovensku," hovorí riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu Ján Hlavinka, ktorý dodáva, že pri vývoze niekoľkých tisícov ľudí však radil známy nacistický pohlavár Adolf Eichmann.

Ako to, že aj dnes zostáva táto história neznáma a takmer vôbec sa o nej nevie? Prečo sa to všetko stalo a ako vnímal tieto udalosti v tom čase šesťročný Zoltán Breiner? Aj to zaznie v našom podcaste, kde sa s riaditeľom Dokumentačného strediska holokaustu a historikom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Jánom Hlavinkom rozpráva Soňa Gyarfašová, ktorá mapuje v RTVS roky konkrétne osudy pamätníkov 20.storočia.

Nabudúce: V ďalšej časti nášho podcastu, ktorý Vám prinesieme o dva týždne, zaznie príbeh režiséra arizácii Augustína Morávka.​

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

​Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.