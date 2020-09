Dobré ráno: Polícia premeškala Kočnera v trezore. Ako je to možné?

Banku Marian Kočner navštívil 17 hodín po vražde Kuciaka.

23. sep 2020 o 23:30 Adam Valček, Nikola Bajánová

Reťaz nepriamych dôkazov, ktorá nepresvedčila sudcov o údajnej vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, postráda aj tento dôležitý prvok.

Prokurátor verí, že krátko po skutku bol Kočner zo svojho sejfu v banke vybrať 50-tisíc eur pre páchateľov. No nemá na to dôkaz, pretože polícia si kamerový záznam z banky vypýtala päť dní po vymazaní, ktoré banke prikazuje zákon.

Ako sa to mohlo stať a bol by vyšetrovateľom taký záznam na niečo vôbec dobrý?

Odpovieme s investigatívnym reportérom denníka SME Adamom Valčekom.

