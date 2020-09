Budaj komunikoval s obcami o novele o zabezpečovaní zberu odpadu

Odpadové hospodárstvo je aj finančne dôležitou témou každej samosprávy.

24. sep 2020 o 11:17 TASR

BRATISLAVA. O návrhu novely zákona o odpadoch envirorezort komunikoval s obcami i predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Nová legislatíva má zabezpečiť, že organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly budú musieť po vypovedaní zmluvy s obcou zabezpečiť zber odpadu, až kým obec neuzatvorí zmluvu s inou organizáciou.

Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Radomír Brtáň skonštatoval, že odpadové hospodárstvo je aj finančne dôležitou témou každej obce a mesta.

Triedený zber museli dofinancovávať

Minister pripomenul, že novela má riešiť problémy so zazmluvnením odvozu odpadu, ktoré vznikli aj počas pandémie nového koronavírusu. Separovaný odpad podľa neho často končí v zmesovom odpade.

Brtáň hovoril o problémoch s financovaním odvozu odpadu. "Veľmi ťažko sme znášali posledné roky a mesiace, keď systém, ktorý mal financovať niekto iný, boli nútené financovať obce a mestá.

Hovorím o triedenom zbere, ktorý museli dofinancovávať, hoci je to v rozpore so zákonom na to, aby vytvorili komfortný systém pre svojich občanov, aby zabezpečovali miery triedenia, ktoré sme sa ako SR zasadili dodržiavať," dodal.

Návrh novej legislatívy poslanci preberajú v skrátenom legislatívnom konaní. Prerokovať by ju mali vo štvrtok popoludní.

Navrhujú pôvodný termín štartu zálohovania PET fliaš

Novelou zákona o odpadoch by sa mali podľa návrhu stabilizovať vzťahy v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Zaviesť by sa mala aj povinnosť uhradiť náklady za zabezpečenie triedeného zberu a následné zhodnotenie odpadu v minimálne ustanovenej výške. Posunúť by sa malo aj zverejnenie údajov potrebných na stabilizovanie systému.

Nová legislatíva sa má týkať tiež prevencie pred opakovaním sa situácií výpovedí organizácií s množstvom obcí.

Envirorezort tiež navrhuje vrátiť pôvodný termín štartu zálohovania PET fliaš a hliníkových obalov.

Termín bol oddialený pre obavu z dôsledkov pandémie nového koronavírusu na 1. január 2023. Teraz sa má posunúť späť na 1. január 2022.